Una de las series más vistas de Netflix fue ‘Merlina’ y tuvo como protagonista a Jenna Ortega. Después de que la historia recibiera buenos comentarios, la actriz criticó el guion y no le pareció que fueran buenos.

"Todo lo que ella hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía sentido para su personaje", contó luego de revelar que cambió algunas líneas de sus diálogos sin consultarle a los responsables.

"Que estuviera en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que tiene que llevar para un baile del colegio: 'Oh, Dios, ¡me encanta! Uh, no puedo creer que haya dicho eso. Me odio a mí misma'. Tuve que ir y decir no", dijo Jenna Ortega tras su visita al podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard.

Además, la protagonista de Merlina confesó que, antes de tener entre manos los guiones de la ficción de Netflix, pensaba que iba a ser "mucho más oscura" de lo que resultó ser: "Cuando leí la serie completa, me di cuenta de que era para un público más joven. No sabía cuál iba a ser el tono o cómo sonaría la música".

Tras ello, se sentó con los guionistas y les explicó que no podía hacer algunas cosas que escribieron. "Me volví muy protectora con mi personaje".

'Merlina' tendrá segunda temporada

La serie 'Merlina' fue renovada para una segunda temporada en Netflix. En entrevista exclusiva con Tudum.com, los showrunners/productores ejecutivos Alfred Gough y Miles Millar dijeron que “ha sido increíble crear una serie que lograra conectar con gente de todo el mundo".

"Estamos muy emocionados de continuar el viaje tortuoso de Merlina hacia la temporada dos; queremos echarnos ese clavado en otra temporada para explorar el mundo raro y tenebroso de Nevermore. Solo hay que asegurarnos de que Merlina no haya vaciado antes la piscina”, dijo.

Desde su estreno, en noviembre de 2022, Merlina se ha convertido en la serie más exitosa en la historia de Netflix. Ocupa el puesto número 2 en la lista de series más populares (en inglés) con 1 237 millones de horas vistas en sus primeros 28 días y más de 182 hogares han visto la serie desde su estreno.



Merlina rompió el récord de las mil millones de horas vistas tan solo tres semanas después de su estreno, uniéndose a Stranger Things 4 y El Juego del Calamar, al ser el tercer título en alcanzar este hito en sus primeros 28 días.



La serie rompió el récord de más horas vistas en una semana por una serie de TV en idioma inglés en Netflix -no una, sino dos veces-, al estrenar en el primer puesto con un nuevo récord de 341.23 millones de horas vistas, y una vez más en su segunda semana con un sorprendente total de 411.29 millones de horas vistas. Hasta la fecha, Merlina ha tenido seis semanas consecutivas con más de 100 millones de horas vistas en las listas de series en inglés.

