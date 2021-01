La toma de posesión de Biden contará con las actuaciones de Justin Timberlake y Demi Lovato, así como la conducción del actor Tom Hanks. | Fuente: EFE

Un espectáculo especial presentado por el actor Tom Hanks y que contará con las actuaciones de artistas como Demi Lovato, Jon Bon Jovi y Justin Timberlake cerrará la jornada de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaron los organizadores.

"Celebrando Estados Unidos" ha sido denominado el programa que será trasmitido el próximo 20 de enero por las principales cadenas de televisión estadounidense y diversas redes sociales, destacó en un comunicado el Comité de Investidura Presidencial, una organización sin fines de lucro independiente del equipo de transición oficial.

Entre los artistas invitados destaca además Ant Clemons, según la información.

El segmento, de 90 minutos que contará con intervenciones de Joe Biden y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, "celebrará a los héroes estadounidenses que están ayudando a sus conciudadanos a superar esta crisis", agregó la nota, según la cual se resaltará además la resistencia, el heroísmo y el compromiso del pueblo de unirse para "sanar y reconstruir".

"Esta inauguración presenta una oportunidad única para destacar la resistencia y el espíritu de Estados Unidos unido", afirmó el presidente del comité de investidura, Tony Allen.

Los organizadores han preparado una serie de actividades como parte de la toma de posesión de Biden, que tiene como tema central "Estados Unidos unido" y abarca cinco días de programación que incluyen un "Día del Servicio", un "Día de Martin Luther King Jr.", ofrendas florales y exhibiciones de arte, entre otras.

LA INVESTIDURA DE TRUMP, SIN GRANDES ESTRELLAS

Esta situación dista mucho del 2017 cuando fue la toma de posesión de Donald Trump y en la que los organizadores tuvieron dificultades para contratar artistas que asistan al evento. Finalmente no hubo ningún Tom Hanks o Demi Lovato; en cambio apareció la soprano Jackie Evancho, en ese entonces de 16 años, además del coro The Mormon Tabernacle y la compañía de baile neoyorquina The Rockettes.

El próximo 20 de enero, Joe Biden se convertirá en el presidente 46 de Estados Unidos en medio de un ambiente de tensión política después de que seguidores del gobernante saliente, Donald Trump, asaltaran violentamente el Capitolio en Washington, en hechos que causaron cinco muertos. (EFE)