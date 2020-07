La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama estrenará su propio podcast. | Fuente: EFE

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama estrenará su propio programa de radio en formato pódcast, llamado "The Michelle Obama Podcast", a partir del 29 de julio en la plataforma Spotify.



Es un proyecto creado por Higher Ground, la productora de contenidos audiovisuales fundada por el expresidente Barack Obama y Michelle que ha estrenado varios proyectos en Netflix y ganó el Oscar al mejor documental por "American Factory".



"Espero que este pódcast ayude a los oyentes a iniciar nuevas conversaciones, y conversaciones difíciles, con las personas que más les importan. Así es como podemos construir más comprensión y empatía unos con otros", aseguró Michelle Obama en un comunicado.



En el nuevo programa radiofónico, entrevistará a familiares y amigos con el foco puesto "en las relaciones que nos dan forma, desde hermanos y amigos cercanos hasta socios, padres y mentores, o nuestra relación con nosotros mismos y nuestra salud", indicó la productora.



Entre los invitados confirmados figuran el propio Barack Obama, la madre y el hermano de Michelle Obama, el presentador Conan O'Brien y la periodista Michele Norris.



Spotify, hasta ahora la plataforma líder de música en "streaming", está ampliando su catálogo de pódcasts y otros contenidos, pues anteriormente fichó a Joe Rogan y Kim Kardashian West para que produzcan programas exclusivos.



Por su parte, hace unos meses Michelle estrenó en Netflix "Becoming", un documental que narra la gira en la que recorrió varias ciudades del mundo para promocionar sus memorias.



El libro, publicado bajo el título de "Becoming", fue la publicación de no ficción más vendida del 2018 en Estados Unidos, Alemania, Colombia, Francia, Italia y Reino Unido.



Además, la versión en audio ganó un premio Grammy en la categoría de "spoken word" (palabra hablada).



Publicado a finales de 2018, "Becoming" o "Mi Historia" en español, se ha traducido a más de 30 idiomas y ha superado los 10 millones de ejemplares vendidos.

(Con información de Efe)