Alessandra Rosaldo envía mensaje de aniversario a Eugenio Derbez. | Fuente: Instagram

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo expresó todo su amor por su esposo, el intérprete Eugenio Derbez, con quien este 7 de julio cumple ocho años de matrimonio.

Rosaldo aprovechó su cuenta de Instagram para dedicar un saludo especial al recordado Ludoviko de "La Familia P.Luche" y destacó que, pese a los obstáculos de la convivencia, ambos mantienen vivos su amor.

"¡Feliz Aniversario, amor de mi vida, Eugenio Derbez! ¡8 años de casados! 8 años de bailar contigo, a veces bailando al mismo son, a veces un poco descoordinados y a veces de plano pisándonos y fuera de ritmo", anotó.

"Pero aquí seguimos, bailando juntos. Que nuestro baile perdure eternamente al ritmo perfecto de nuestro imperfecto amor. TE AMO, Eugenio", escribió la artista, junto con una galería de las fotos del día de su boda, en la ambos bailan.

AISLINN FUE SU CÓMPLICE

Alessandra Rosaldo tuvo como invitada en su canal de YouTube a Aislinn Derbez, la hija de su esposo, el actor Eugenio Derbez.

Durante la conversación, Rosaldo resaltó la amistad que existe entre ella y Aislinn, así como el papel que la actriz de "La casa de las flores" en la relación amorosa con el intérprete mexicano.

Aislinn y Alessandra contaron que al conocerse sintieron una gran conexión, lo cual finalmente logró que eso sea clave para el éxito de su relación con Eugenio. Incluso, Rosaldo calificó de "cupido" a Aislinn.

“Él necesitaba, como esa aprobación tuya, para poder dar ese paso. Por eso lo digo siempre, me acuerdo y me vuelvo a emocionar, porque sin ti esta historia de amor no hubiera tenido el final feliz que ha tenido y no estaríamos aquí; no nos hubiéramos ido ‘De viaje con los Derbez’”, señaló.