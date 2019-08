Eugenio Derbez reveló que sueña con interpretar al Guasón, villano de Batman. | Fuente: Composición

El actor Eugenio Derbez, pese a que ya empezó a construir un nombre en Hollywood tras protagonizar las cintas “Overboard” y “Cómo ser un Latin Lover”, además de ser uno de los presentadores de los Oscar 2018, ya es reconocido mundialmente por su trabajo en el doblaje de películas.

El intérprete ganó fama internacional tras prestar su voz al Burro de las cuatro cintas de “Shrek”. Asimismo, puso voz a personajes en otras exitosas cintas animadas como “Mulán”, “La vida secreta de tus mascotas” y “El Grinch”.

Sin embargo, Eugenio Derbez reveló recientemente que siempre soñó con estar ligado al mundo de los superhéroes pero, sobre todo, interpretar la voz de uno de los villanos más emblemáticos de Batman.

“Se me antoja hacer un villano, así como de alguna película de superhéroes. Hubiera matado por ser el Guasón. Me hubiera encantado hacerlo. Se me hace un reto actoral espectacular. Se me hubiera antojado mucho hacerlo”, dijo el actor al programa “Fuera de foco”.

Como se recuerda, el personaje del Guasón ha sido interpretado por el actor de doblaje Rubén León, quien desde los años 90 hasta el 2017 prestó su voz al enemigo del superhéroe de Ciudad Gótica. En la cinta de acción real de Christopher Nolan “Batman: El caballero de la noche” fue Pepe Toño Macías quien dobló al personaje interpretado por Heath Ledger.

La próxima película sobre el Guasón será “Joker”, protagonizada por Joaquin Phoenix. De momento, no se ha confirmado quien realizará el doblaje latino de esta cinta, aunque al tratarse de un filme de clasificación R (solo para adultos) llegará a los cines de todo el mundo en su idioma original.

Sin embargo, Eugenio Derbez podría darle vida al Guasón en algún videojuego de Batman o en una nueva cinta animada del universo de DC Comics.