Eugenio Derbez volvió a referirse sobre la tensa relación que mantiene en la actualidad con su expareja Victoria Ruffo. En una entrevista con el programa 'La mesa caliente' (Telemundo), el actor reconoció que todavía guarda rencor a la estrella de las telenovelas mexicanas.

Como se sabe, ambos protagonizaron una tormentosa relación en el pasado que llegó a su punto más crítico por la tenencia de José Eduardo, el hijo que tienen en común. Derbez admitió que ha sido difícil borrar el dolor que significó no ver a su vástago durante su infancia.

"Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo... No vi la infancia de mi hijo", manifestó el astro mexicano.

SE ENTERÓ LO QUE HACÍA SU HIJO POR LAS REVISTAS

Asimismo, indicó que durante muchos años solo pudo estar enterado de lo que sucedía con su hijo a través de lo que se contaba en las revistas.

"Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo", agregó.

El artista, de 60 años, señaló que su participación en el reality "De viaje con los Derbez", serie en la que pudo convivir de una manera especial con todos sus hijos, resultó una terapia para él.

"El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que 'oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada' y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia", señaló.



EUGENIO DERBEZ RECUERDA SUS INICIOS EN ESTADOS UNIDOS

A inicios de la década del 2000, el actor mexicano Eugenio Derbez decidió abrirse nuevos horizontes en Estados Unidos, una industria en la cual viene posicionándose gracias a proyectos para el cine y la televisión, el último de los cuales es "The Valet", cinta ya disponible en Star+.

Fue en 2003 que el protagonista de "La Familia P.Luche" viajó a Los Ángeles (California) para hacer sus pininos "en un teatrito" y "a pedir citas con algunos productores", señaló a los medios mexicanos en medio de la promoción de su nueva película hecha para el 'streaming'.

"Era prácticamente invisible, era de que llegaba a las grandes oficinas de productores, directores, y no me hacían caso", recordó Eugenio Derbez. "En México [era de] 'señor Derbez pase para acá', me daban un ascenso a primera clase sin pedirlo y llegaba yo a Los Ángeles y no era nadie", dijo entre risas.

El episodio le dejó una lección al intérprete: "Me hizo entender que no es que seas una persona más valiosa por ser conocido en tu país, [sino que] simplemente en un lugar estás de moda y en otro no. Y para mí fue muy fuerte sentir eso", apuntó.

