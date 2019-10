Esposa de Eugenio Derbez llora al conocer detalles de la infancia de los hijos mayores del actor | Fuente: Instagram

Hace unos días se estrenó el reality "De viaje con los Derbez", un show que nos llevará junto a la familia de Eugenio Derbez a un exótico viaje en Marruecos.

En los primeros episodios se conocieron algunos detalles interesantes de la relación entre Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana, así como con Mauricio Ochmann (esposo de Aislinn) y la hija de ambos, Kailani.

Uno de los capítulos más recientes, los hijos mayores de Derbez- Vadhir y José Eduardo- lograron hacer llorar a Alessandra al hablar de su infancia y la constante ausencia de su padre.

"Juega mucho con Aitana, eso sí me gusta mucho. A nosotros no nos tocó, o sea nos tocó jugar con él, pero no tanto tiempo. Era muy de vez en cuando", contó el hijo de Derbez con la también actriz Victoria Ruffo.

"Lo ve en las noches, cosa que nosotros sabíamos que había un momento en el que nos teníamos que separar de él y despedirnos porque no podríamos vivir en su casa", dijo Vadhir.

Alessandra no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre el tiempo que pasa Eugenio Derbez con su hija menor, en comparación con la que pasaba con sus hijos mayores.

"Escucharlos hablar de su infancia y de su experiencia me impactó muchísimo, como que abrió los ojos y me hizo ver que Eugenio está siendo un muchísimo mejor papá de lo que fue para ellos", finalizó.