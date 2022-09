Eugenio González Derbez es un comediante, actor, y productor mexicano hijo de la reconocida actriz fallecida Silvia Derbez. | Fuente: Instagram

Eugenio Derbez apareció en redes sociales después de sufrir un aparatoso accidente que lo alejó por varias semanas de su cuenta de Instagram. Por ese motivo, compartió un video donde aseguró que es “el dolor más fuerte de mi vida”.

Como se recuerda, el actor mexicano se encontraba disfrutando con su hijo Vadhir un videojuego virtual, pero no salió como esperaba debido a que tuvo múltiples fracturas.

“Los últimos meses no pisé mi casa y a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que me ha pasado, CODA, el Oscar y tres series. Estaba muy feliz, pero me sentía un poco ahogado, me sentía como en la cárcel porque no tenía vida ni días libres. Este accidente pasó por eso, fue mi alma pidiendo parar”, contó.

¿Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez agregó que, pese haber realizado actividades peligrosas con su hijo, esta vez no salió bien librado por lo que reveló detalles de su accidente que lo dejó con 5 fracturas grandes y 10 pequeñas:

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita...”, narró.

“Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, dijo Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez se recupera



Alessandra Rosaldo dijo en un comunicado en sus redes sociales que Eugenio Derbez se estaba recuperando de una “larga y complicada cirugía”, que fue realizada el martes pasado.

Según información proporcionada por Gustavo Adolfo Infante, del programa mexicano Sale El Sol, Derbez se golpeó fuertemente el hombro mientras participaba en un juego de realidad virtual.

“Este hombre maravilloso que de una u otra manera alegra los corazones de millones de personas todos los días, ¡hoy cumple años! Y aunque no será un cumpleaños ‘normal’, sí será el cumpleaños más apapachado y consentido y rodeado de amor”, escribió Rosaldo en su cuenta de Instagram este viernes.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Eugenio Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme CODA, premiada con el Oscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

A pesar del alto en el camino por la intervención quirúrgica, el actor ya grabó la película Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, dirigida por Aitch Alberto, por lo que reaparecerá en cines este septiembre.

