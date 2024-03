"Fue como un acuerdo no verbal con Ryan": Eva Mendes revela por qué hizo una pausa en su carrera como actriz

Eva Mendes y Ryan Gosling coforman una de las parejas más sólidas de Hollywood. Desde que se conocieron en el set de The Place Beyond the Pines en 2011, han mantenido una relación discreta pero duradera, sumando ya 13 años juntos.

A pesar de mantener su vida personal en privado, Mendes reveló que hizo una pausa en su carrera actoral para dedicarse al cuidado de sus hijas, Esmeralda de 9 años y Amada de 7.

En una reciente entrevista en el programa Today Show, la actriz de raíces cubanas explicó que esta decisión no fue difícil para ella, ya que valora el tiempo que puede pasar con sus pequeñas.

"Fue casi como un acuerdo no verbal con Ryan. Algo así como: 'Está bien, él va a trabajar y yo también voy a trabajar, pero aquí'", explicó sobre esta medida familiar.

Eva Mendes y su faceta de empresaria

Eva Mendes, conocida por su trabajo en películas como Training Day y Hitch, no ha participado en un proyecto para la pantalla grande desde Lost River en 2014, dirigida por Ryan Gosling, quien recibió una nominación al Oscar por su actuación en la película Barbie, lo que la actriz celebró públicamente en sus redes sociales, defendiendo el trabajo de su pareja ante las críticas iniciales.

Cuando Gosling presentó la versión en vivo de I’m Just Ken en los Oscar, Mendes compartió una publicación en Instagram rogando a su pareja que regresara a casa.

"Llevaste a Ken hasta los Oscar, Ryan Gosling", escribió en ese momento. "Ahora ven a casa, tenemos que acostar a las niñas", escribió. "De eso se trata: vas, haces tu trabajo lo mejor que puedes y luego vuelves a casa", señaló la actriz al respecto de su decisión.

Mientras tanto, Mendes combina su rol de madre con su faceta empresarial. Recientemente, viajó a Italia para asistir a la Semana de la moda de Milán, agradeciendo a Gosling por quedarse al cuidado de sus hijas. Además, ha incursionado en el mundo de los negocios como co-propietaria y embajadora de una marca de esponjas de cocina.

La pareja también ha expresado su deseo de criar a sus hijas lejos del bullicio de Hollywood. Según informes de la revista People, ambos planean mudarse fuera de Los Ángeles para garantizar una vida tranquila y feliz para su familia.

