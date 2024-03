'Piratas del Caribe 6': Disney se embarca en el reinicio de la franquicia sin Johnny Depp

Han transcurrido casi siete años desde el último estreno de la saga Piratas del Caribe en los cines, y Disney continúa explorando nuevas posibilidades para el reinicio de la franquicia. Informes recientes han sugerido diversas ideas para el futuro de la saga, entre ellas una película protagonizada por Margot Robbie en el papel principal, así como un plan para reintegrar a Johnny Depp como Jack Sparrow.

Sin embargo, hasta el momento, todo indica que la franquicia optará por un reinicio total, partiendo de cero con nuevas narrativas y personajes.

¿Qué se sabe sobre Piratas del Caribe 6?

En una entrevista con Comicbook, el productor Jerry Bruckheimer, quien ha estado vinculado con la franquicia, habló de los planes de Piratas del Caribe, así como de Top Gun, otra de sus exitosas sagas, analizando cuál de las dos podría regresar primero a la pantalla grande.

"Es difícil decir. No lo sabes realmente, simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes a un actor que es icónico y brillante. Y cuántas películas hace antes de hacer Top Gun, no puedo decirte. Pero vamos a reiniciar Piratas del Caribe, así que es más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores", comentó Bruckheimer en referencia a la ausencia de Johnny Depp en el proyecto.

¿Quién escribió el guion de Piratas del Caribe 6?

Además, reveló que Craig Mazin, conocido por ser el creador de The Last of Us, ha estado trabajando en una historia para la nueva entrega de Piratas del Caribe junto al guionista original Ted Elliot. Aunque el proceso se vio interrumpido debido a huelgas de actores y guionistas del año pasado, Mazin describió su guion como "muy extraño", pero recibió una respuesta positiva por parte de Disney.

"Lo presentamos y pensamos: 'no hay forma de que lo compren, es demasiado extraño´'. ¡Y lo hicieron! Luego escribimos un guion fantástico y ocurrió la huelga", explicó Mazin.

Johnny Depp no tiene interés de participar en Piratas del Caribe 6

Durante el juicio contra Amber Heard, Johnny Depp dijo que no volvería a interpretar a Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6, así Disney le ofrezca 300 millones de dólares. Durante el interrogatorio, el abogado de la actriz se centró en las antiguas declaraciones del artista sobre el mencionado papel, ya que aseguró que las acusaciones de su exesposa hicieron que la compañía de Mickey Mouse le quitara su respaldo.

"El hecho es, Sr. Depp, que, si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, ¿nada en esta tierra lo haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?", preguntó el letrado al actor.

A lo que Johnny Depp respondió: "Es cierto, Sr. Rottenborn". Como se recuerda, Disney despidió al actor de su papel de Jack Sparrow después de que Amber Heard escribiera un artículo donde aseguró que fue víctima de abuso doméstico.

