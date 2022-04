Camilo compartió las primeras imágenes de su hija Índigo en su cuenta de Instagram. | Fuente: Composición

Tras confirmar el nacimiento de Índigo, Camilo compartió las primeras imágenes de su hija. Además, mostró cómo fue el parto de Evaluna Montaner, que, como ya había dicho su padre, sería en su casa con la ayuda de una partera.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa”, escribió el cantante colombiano.

Por otro lado, Camilo agradeció por los mensajes que ha recibido por parte de la familia y de sus seguidores tras convertirse en padre por primera vez: “Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá. Creció La Tribu. (Soltando el teléfono otra vez para hacer otra siesta los 3)”, finalizó.

Camilo y Evaluna en terapia

El pasado diciembre, Camilo y Evaluna Montaner confesaron que acudieron a terapia de pareja y soporte psicológico para mantener un matrimonio sano.

La pareja hizo esta revelación durante el poscast "En la sala con Evaluna" de Amazon, donde contaron, además, las técnicas que utilizan para llevar una buena relación a través de la estabilidad emocional.

"Yo tengo una relación con Dios vida. Aparte de eso, siento que es súper importante el acompañamiento psicológico. Es algo que a mí me ha funcionado muchísimo, y a Cami también, es algo que hacemos juntos", explicó la hija de Ricardo Montaner.

Ambos coincidieron en señalar que la comunicación juega un papel importante en el bienestar de un matrimonio. Sin embargo, la artista venezolana aclaró que este diálogo mutuo va más allá de intercambios de mensajes y preguntas rutinarias.

"Algo que me encanta de ti (Camilo) es que constantemente estás tendiendo puentes a la comunicación de ciertos temas. Entonces, a cada rato me estás diciendo 'amor, quiero que sepas que está la puerta abierta para que me hables de tal cosa, lo que sea que sientas me lo puedes decir sin juzgarte'", comentó.

