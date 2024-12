“Una verdadera transformación no es aparentar”: Mireddys González se pronuncia tras su separación de Daddy Yankee

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daddy Yankee anunció a inicios de diciembre su separación de Mireddys González, su pareja por más de tres décadas. En un comunicado, dijo que ella le envió una petición de divorcio debido a "diferencias" que intentó resolver, un hecho que la abogada de 'El Cangri' ratificó días después a través de otro escrito.

Ahora, Mireddys acaba de publicar un comunicado en sus redes sociales en el que no solo confirma el inicio del proceso de divorcio, sino que también aclara su postura ante posibles especulaciones sobre las razones que llevaron a separarse del cantante, quien pasó de ofrecer conciertos de música urbana a profesar la religión cristiana.

"Tengo el compromiso como esposa aún y compañera de trabajo de Ramón Ayala (Daddy Yankee), les informo con la integridad y verdad que vivo día a día en el camino de papá Dios, que, por causas irreconciliables con Ramón, estamos en este proceso de divorcio", expresó González al inicio del comunicado.

Mireddys González: "Una verdadera transformación no es aparentar"

En su mensaje, llamó la atención una línea en la que se refiere a la "verdadera transformación espiritual", añadiendo al respecto que más allá de los intentos, "lo único que importa son los hechos".

"Hoy, con toda la paz que papá Dios me da, comprendo que una verdadera transformación no es aparentar, sino vivir un nuevo estilo de vida, en armonía, es lo que en verdad demuestra a que Dios le servimos. Esto es lo único que importa, no los intentos, sino los hechos", manifestó.

Finalmente, la expareja de Daddy Yankee apeló a la "justicia y la verdad", solicitando respeto en este momento y afirmando que nunca permitirá ser víctima de falsas acusaciones.

"Les pido respeto para toda nuestra familia para poder concluir correctamente este proceso ante la justicia del hombre, pero quiero aclarar que, como hija de Dios, nunca permitiré difamaciones hacia mi persona, venga de quien venga. Yo quiero regirme por la justicia y la verdad", concluyó.

Mireddys González emitió un comunicado a propósito del inicio de su proceso de divorcio con Daddy Yankee.Fuente: Instagram: Mireddys González

Daddy Yankee dejó el reguetón para dedicarse a la religión

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios para dedicarse a predicar la palabra de Dios. El cantante sorprendió a sus fanáticos con esta noticia durante el tramo final de Última Vuelta World Tour, gira que lo llevó a recorrer varios países de la región.

"Este día es el más importante de mi vida", expresó el Cangri. "No es lo mismo vivir una vida de éxito que vivir una vida con propósito". El artista confesó haber buscado llenar un vacío en su vida durante mucho tiempo. "Esos días terminaron", aseguró.

Raymond Ayala instó a sus seguidores a reconocer su nueva orientación espiritual. "Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo", afirmó. Comprometido con su fe, dijo que utilizará todas las herramientas a su disposición, como la música y las redes sociales, para difundir el mensaje del Evangelio.