Juan Gabriel | Fuente: Facebook | Juan Gabriel | Fotógrafo: Robert Hacman

Joaquín Muñoz, ex mánager de Juan Gabriel, se ha convertido en uno de los personajes más recurrentes en los programas de espectáculos de México, debido que mantiene firme su teoría de que 'El Divo de Juárez' está vivo.

Esta vez, visitó el set de grabación del programa "Hoy" y avivó la polémica con sus declaraciones porque asegura que Juan Gabriel no está muerto y mantiene comunicación constante con él.

"El no puede salir así no más (...) Inclusive le van a poner seguridad (...) Hace ocho días estuve con él y comimos juntos", dijo Joaquín Muñoz en una reciente entrevista.

El ex representante de Juan Gabriel también reveló por qué el intérprete de "Querida" y "Abrázame muy fuerte" decidió simular su muerte y ocultarse.

"La familia Hackman Salas quería desaparecerlo para quedarse con la fortuna de él [Juan Gabriel] (...) Él vio el peligro y por eso decidió desaparecer", agregó el polémico personaje.

Finalmente, Joaquín Muñoz aseguró que conversó con Juan Gabriel hace poco y el confesó "que le gustaría reaparecer" en público el próximo 7 de enero, día en que el cantante cumpliría 69 años.

"Él me dijo que le gustaría reaparecer el día 7 de enero porque es su cumpleaños. Entonces, me dijo que hablara con los medios para instaurar el Día Internacional de Juan Gabriel. No es que el me haya dicho que ese día a tal hora va a aparecer", enfatizó el ex representante.

Uno de los conductores del programa le dijo a Joaquín Muñoz que lo invitaban al programa para el 7 de enero. A lo que contestó: "El día del cumpleaños de él a ver si lo traigo ya (al programa)", concluyó entre risas.