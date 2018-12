Juan Gabriel hizo importante revelación en su última entrevista en medios. | Fuente: AFP

Continúa la polémica sobre la muerte de Juan Gabriel, debido a que su ex mánager, Joaquín Muñoz, y un periodista mexicano, Jorge Carbajal, afirman que el cantante sigue vivo. Incluso, aseguran que se comunican constantemente y que se han reunido con él.

Sin embargo, en la última entevista que dio Juan Gabriel a un medio de comunicación mexicano hizo una importante revelación sobre la polémica que existe en torno a su muerte.

"Gracias a que me alcanzó el internet, pueden tener acceso a absolutamente todo y, aunque yo no quiera que sepan donde estoy, ya saben donde estoy. Afortunadamente yo no tengo teléfono, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo WhatsApp, no tengo nada, no más me tengo yo", dijo 'El Divo de Juárez' en una entrevista con el programa Suelta la sopa.



De esta manera, el intérprete de "Querida" y "Yo no nací para amar" aseguró no utilizar redes sociales y, de esta manera contradice a lo dicho por Joaquín Muñoz y Jorge Carbajal, quienes aseguran comunicarse con el cantante a través de WharsApp.



Estas declaraciones de Juan Gabriel se dieron tras su participación en los Premios Billboard. En aquella entrevista, el cantante también reveló que estaba en sus planes presentarse en el Festival de Viña del Mar.

"Yo no hablo de mis planes porque después Dios me los echa a perder. Siempre estando mejor de la garganta y hablar menos. Si la palabra es oro, callar es plata. Lo único que hago ahora es cantar porque me canso mucho de hablar. El que mucho habla, mucho erra, dice el dicho. Voy a ir a Viña de Mar pronto y les voy a llevar un show único", dijo el cantante, quien no pudo cumplir su última promesa.