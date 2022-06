Tras varios rumores recogidos por la prensa española, Shakira y Gerard Piqué confirmaron el fin de su relación a inicios de junio. | Fuente: EFE

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación a inicios de junio, pero no dieron detalles del verdadero motivo que los llevó a tomar esta decisión, pese a que varios rumores recogidos por la prensa apuntaron a una supuesta infidelidad del futbolista.

Ahora, una nueva declaración del excuñado de la cantante se suma a las posibles razones de la ruptura. Roberto García, expareja de Lucila Mebarak, hermana mayor de Shakira, dijo que el distanciamiento entre las figuras mediáticas se debe a un discusión que hubo por un problema económico.

"Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él", declaró García al medio ESDiario.

"Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas", agregó.



CARLOS VIVES DUDA QUE LA RUPTURA ENTRE SHAKIRA Y PIQUÉ HAYA SIDO POR INFIDELIDAD

Carlos Vives se refirió al mal momento que atraviesa Shakira luego de confirmar el fin de su romance con Gerard Piqué. Como se sabe, los cantantes colombianos mantienen una amistad muy cercana que con los años se ha ido fortaleciendo, a tal grado que el intérprete del género vallenato es uno de los pocos cantantes que se ha pronunciado sobre la ruptura de la pareja.

El colombiano restó credibilidad a los rumores que hablan de una infidelidad por parte de Gerard Piqué. "No, no. El (Gerard Piqué) que yo conocí no. Por supuesto, es una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a 'Shaki', él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño", expresó a la agencia Europa Press.

SHAKIRA Y PIQUÉ CONFIRMARON EL FIN DE SU RELACIÓN

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dice un corto comunicado firmado "Shakira y Gerard" dado a conocer por la agencia de comunicación de la cantante.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015. Con decenas de millones de discos vendidos, la estrella colombiana es interprete de éxitos como "Waka Waka", "Loba" o "Hips don't lie".

De su lado, Piqué es uno de los defensores más exitosos de la historia del fútbol español, tanto con su club Barcelona como con la selección nacional, con la que ha obtenido el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. La relación con Shakira llevó a Piqué a otra dimensión. De jugador reconocido se convirtió en estrella mediática y se convirtió además en un exitoso empresario.

