Ezra Miller enfrenta una nueva acusación que se suma a los reiterados escándalos públicos que ha protagonizado en los últimos meses. Según la revista Rolling Stone, el actor dio alojamiento en su casa a una madre de 25 años y sus tres hijos pequeños, de entre uno a cinco años. Sin embargo, la residencia también funciona como granja de cannabis sin licencia.

La información recoge varios testimonios de vecinos que también aseguran que en el lugar se guardan armas de fuego. La familia habría llegado al inmueble en abril de este año, después que la inquilina conociera al actor en Hawái. Consultada por la revista, la mujer indicó que Miller la ayudó a escapar de una relación abusiva, refiriéndose a la casa como un "refugio de curación" para su familia.

ARMAS Y MARIHUANA

Las fuentes del citado medio también afirman que los menores son expuestos a grandes cantidades de humo de marihuana en ambientes poco ventilados, incluso varias armas de fuego de diversos tamaños son exhibidas en la sala de estar de la residencia. Otra asegura haber visto a un niño meterse a la boca una bala suelta que encontró en el piso.

El padre de los menores se contactó con la publicación para dar sus impresiones al respecto: "Estoy pasando por un infierno... Tengo un mal presentimiento en el estómago... Quiero ir a buscar a mis hijos, ellos significan todo para mí", expresó.

Por otro lado, la madre confirmó la existencia de armas de fuego en la casa, pero justificó al actor al decir que las tiene para su defensa personal. "(Ezra) puede tener armas de fuego para defenderse, que están almacenadas en una parte de la casa a la que los niños nunca entran", aseguró.

EZRA MILLER DESAFÍA A LA POLICÍA

Ezra Miller se encuentra no habido tras ser acusado de agredir y drogar a la joven Tokata Iron Eyes, a quien conoció cuando ella tenía 12 años y él 23. Los padres de la víctima hicieron la denuncia y el juicio fue programado para el próximo 12 de julio.

Sin embargo, la policía no pudo hacer efectiva la demanda debido a que el actor está inubicable, pues además de enfrentar la reciente acusación, también debe responder por los altercados que protagonizó en Hawái.

En plena polémica, el actor usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje desafiante a las autoridades: "No puedes tocarme, estoy en otro universo", publicó Ezra Miller en sus stories. "Mensaje desde otra dimensión", agregó.

"Estoy protegido de las personas negativas y sus malas intenciones. Mi espíritu, mente, cuerpo, alma y éxito no se alteran por la envidia de nadie. Estoy protegido de todas las personas negativas que intentan lastimarme. Subconsciente y conscientemente. Elimino a todos y cada uno de los compañeros ocultos que son enemigos ocultos", publicó antes de borrar su cuenta de Instagram.

Debido a sus constantes polémicas, aún se desconocen las repercusiones que tendrá en su papel como Flash en las cintas de DC. Hasta el momento, la reciente película del superhéroe continúa con su fecha de estreno para el 23 de junio de 2023.

