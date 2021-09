Como lo había revelado en su libro "El pez en el agua", Mario Vargas Llosa recordó el episodio de acoso sexual que vivió cuando tenía 12 años. | Fuente: AFP

El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa recordó el episodio de acoso sexual del que fue víctima a los 12 años y que reveló en su libro “El pez en el agua”, que recoge sus memorias y que fue publicado en 1993. Esta vez, en una conversación en el marco de la II Feria Virtual del Libro de Cajamarca, Vargas Llosa recordó ese episodio en entrevista con el escritor William Guillén Padilla.

“Yo era muy católico porque había nacido en una familia muy católica, muy practicante y lo fui hasta los 12 o 13 años cuando tuve un incidente con un hermano del colegio La Salle. Fue un incidente, digamos, de origen sexual. […] El colegio estaba vacío y este hermano me llevó al quinto piso, donde no podíamos entrar los estudiantes del colegio porque era el piso donde tenían los hermanos sus cuartos. Sacó de pronto de su cuarto unas revistas mexicanas que se llamaban ‘Vea’ que eran de desnudos, de bailarinas y a mí me dejó completamente desconcertado”, mencionó a Guillén.

Vargas Llosa agregó que tras el incidente se fue “desinteresando de la religión”, a la que había sido cercano durante su niñez.

“Me estaba tocando la bragueta, como si quisiera… Fue para mí un escándalo, me eché a llorar y gritar. Entonces el hermano Leoncio se asustó mucho, abrió la puerta, me dejó salir y me dijo ‘Cálmate’. Curiosamente, a partir de entonces, yo que había sido un niño muy creyente y cumplía con comulgar cada primera viernes, me fui desinteresando de la religión”, dijo.

TELEVISA- UNIVISIÓN TENDRÁ SERIE SOBRE NOVELA DE MVLL

El serivicio premium de la plataforma de streaming de Univisión tendrá entre sus nuevos contenidos la adapatación de un libro de Mario Vargas Llosa.

Se adaptará la novela del Nobel de Literatura "Travesuras de la niña mala" en una serie exclusiva para la plataforma.

"La invitación de Univision a unirme a una comunidad que recién se forma de creadores en español bajo un amplio techo realmente es un hito que cambia las reglas del juego. Estoy muy contento de tener la oportunidad de contribuir al inicio de este servicio con visión y me entusiasma hacer que contenido de calidad en español cobre vida junto al talentoso equipo de Univision", señaló Vargas Llosa en el video de anuncio.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.