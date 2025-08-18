Samahara Lobatón en 'El valor de la verdad': todas sus confesiones sobre Jefferson Farfán, Melissa Klug, Ivana Yturbe y más

La influencer se sentó por primera vez en el sillón rojo de Beto Ortiz y reveló detalles de su vida personal, sus romances y la relación con sus padres.

Este domingo, Samahara Lobatón participó por primera vez en El valor de la verdad para mostrar lo que definió como su “lado más humano”, en un episodio cargado de confesiones. Frente a Beto Ortiz, la influencer habló de su expareja Jonathan Horna, conocido como Youna, así como del vínculo de Jefferson Farfán con muchas de sus amistades, entre ellas Ivana Yturbe.

“Van a conocer un poco de mi vida, de las cosas que he pasado, me van a conocer desde el lado más humano”, había adelantado Samahara en uno de los avances del programa. En las imágenes también se la veía atravesar momentos de gran carga emocional, hasta llegar a las lágrimas.

La edición avanzó con preguntas centradas en su tormentosa relación con Youna, para luego abordar su cercanía con Farfán y figuras de su entorno, como Ivana Yturbe, Delany López y Shirley Arica. Hubo también espacio para que la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón hablara de su relación con sus padres y los conflictos familiares que ha enfrentado.

Las preguntas que respondió Samahara Lobatón en El valor de la verdad

¿Te golpeó Youna?

Sí (verdad) ¿Te fue infiel Youna?

Sí (verdad)

¿Te defendiste de Youna con un cuchillo?

Sí (verdad)

¿Te arrepientes de haber sido madre tan joven?

* No respondió porque tocaron el botón rojo.

¿Te caíste estando embarazada?

Sí (verdad)

¿Fue Abel Lobatón un buen padre?

No (verdad) ¿Fue Jefferson Farfán tu imagen paterna?

Sí (verdad)

¿Te negó Ivana Yturbe que tenía una relación con Jefferson?

Sí (verdad)

¿Manejaba Yvana Yturbe el Audi rojo de Jefferson?

Sí (verdad)

¿Te peleaste con Yvana por culpa de Jefferson?

Sí (verdad)

¿Le preguntaste a Delany si estaba saliendo con Jefferson?

Sí (verdad)

¿Te fuiste de tu casa después de pelearte con tu madre?

Sí (verdad)

¿Eres mejor madre que tu madre?

No (verdad) ¿Recogió el Bryan la polera de Jefferson de la casa de Shirley?

Sí (verdad)

¿Te arrepientes de haber defendido a Jefferson? (La formuló Gabriela Herrera)

Sí (verdad)

¿Le fuiste infiel a Youna?

Sí (verdad)

¿Te amenazó Youna con revelar datos de tu vida?

Sí (verdad)

¿Te fue infiel el Bryan?

Sí (verdad)

¿Es el Bryan el amor de tu vida?

Sí (verdad)

Samahara Lobatón optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 20 mil soles.

Mira el programa completo de Samahara Lobatón en El valor de la verdad a continuación...

