Fallece la actriz Pat Hitchcock, la única hija de Alfred Hitchcock, a los 93 años

Pat Hitchcock, la única hija que tuvo el cineasta Alfred Hitchcock, murió a los 93 años, informó este martes la revista The Hollywood Reporter.



La actriz Pat Hitchcock falleció el lunes 9 de agosto en su casa de Thousand Oaks (California, EE.UU.), detalló su hija Katie Fiala.



La madre de Pat Hitchcock era la guionista Alma Reville, que estuvo casada con Alfred Hitchcock durante más de medio siglo.



Pat Hitchcock participó en algunas de las películas más conocidas de su padre. Así, la fallecida actriz tuvo papeles secundarios en cintas como "Stage Fright" (1950), "Strangers on a Train" (1951) y "Psycho" (1960).



También se dejó ver en varios episodios de la serie " Alfred Hitchcock Presents" (1955-1962).



Más allá del trabajo para su padre, Pat Hitchcock figuró en el reparto de películas como "The Ten Commandments" (1956).



También escribió junto a Laurent Bouzereau el libro "Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man" (2003), una biografía sobre su madre Alma Reville.

Con información de EFE.



Ocho películas aclamadas de Alfred Hitchcock

Conocido como el maestro del suspenso, el director de cine Alfred Hitchcock ha dejado un gran legado en el mundo cinematográfico por su visión vanguardista sobre el ritmo, los encuadres y el uso de protagonistas femeninas.

"Vértigo", "Los Pájaros", "Psicosis" y "La Ventana Indiscreta" son todos ellos nombres icónicos de la historia de los mejores años en la industria cinematográfica. Tamebién están "Con la muerte en los talones", "Rebeca", "El hombre que sabía demasiado" y "Atrapa a un ladrón".

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Aunque Julio Verne sobresalió sobre todo por escribir novelas de anticipación científica, “La vuelta al mundo en 80 días” es una novela de viajes, repleta de riesgo, aventura y humor donde nuestros protagonistas van sorteando toda clase de obstáculos para cumplir su propósito.