Falleció Philippe Pozzo di Borgo, el hombre que inspiró la película "Intocable", a los 72 años

El hombre de negocios Philippe Pozzo di Borgo, que inspiró la famosa película francesa de 2011 "Intouchables" (denominada "Intocable" en España y "Amigos intocables" en América Latina), falleció este viernes a los 72 años, según confirmaron los directores del filme.

"Acabamos de saber con profunda tristeza de la noticia del fallecimiento de nuestro amigo. Al aceptar que se adaptara su historia para 'Intouchables', cambió nuestras vidas y las de muchas personas vulnerables y frágiles", transmitieron los realizadores Olivier Nakache y Éric Toledano en redes sociales.

"Siempre le recordaremos como un hombre valiente, digno, humilde y combativo. Echaremos de menos su humor y su inteligencia. Fue un raro privilegio haber trabajado con él a lo largo de los años. Intentaremos continuar todas sus batallas", agregaron los cineastas, junto a fotos del equipo de la película posando con el fallecido.

Philippe Pozzo di Borgo, nacido en París en 1951, era descendiente de una familia noble corsa que quedó tetrapléjico en 1993 debido a un accidente de parapente. Narró su vida y su experiencia con su cuidador personal, Abdel Yasmin Sellou, un inmigrante con antecedentes penales, en el libro "Le second souffle" ("Un segundo aliento").

La historia de la improbable amistad entre ambos, interpretados por François Cluzet y Omar Sy, respectivamente, fue adaptada a la pantalla en 2011 por Nakache y Toledano, quienes lograron con "Intouchables" el segundo mayor éxito de taquilla de la historia del cine francés.

El filme recibió cuarenta nominaciones a premios nacionales e internacionales y ganó entre otros el César de 2012 a la mejor película francesa y el Goya español de 2013 a la mejor película europea. "Para siempre en nuestros corazones", señaló Sy en su cuenta de Twitter al hacerse eco de la noticia difundida por los realizadores.

A jamais dans nos cœurs … 🤲🏿💔 https://t.co/2ekhV6u8gv — Omar Sy (@OmarSy) June 2, 2023

"Intocable" cambió la vida de Omar Sy

La película, basada en las vivencias del aristócrata Philippe Pozzo di Borgo y el argelino de arrabal Abdel Sellou, recogidas en el documental "A la vie, a la mort", regaló a Omar Sy el personaje que ha cambiado su carrera, un exconvicto extrovertido, con la sonrisa siempre en el rostro, que esconde una dura realidad familiar.

"No deja de sorprenderme estar aquí, hablando con periodistas americanos", comentó el intérprete con una genuina sensación de entusiasmo. "Es algo muy agradable, genial, pero todo es consecuencia de la película y el mensaje que encierra. El éxito siempre es un placer, pero sé que se lo debo al filme", explicó en ese entonces.

Omar Sy reconoció que durante la grabación era consciente de que estaba ante un material "especial", si bien nunca imaginó la tremenda repercusión que iba a alcanzar la obra, que recaudó más de 330 millones de dólares en todo el mundo.

"Podía intuir que estaba embarcado en algo extraordinario, pero en su momento no era capaz de describirlo. No sé cómo ha logrado conectar tanto con la gente porque no estoy a ese lado de la pantalla, pero me impliqué al 200 por cien en el proyecto porque su historia me emocionó profundamente. Quería difundir su mensaje de forma cristalina", declaró.