"Falling in Reverse": Derek Jones, guitarrista de la banda, falleció a los 35 años por causas desconocidas

Derek Jones, guitarrista y cofundador de "Falling In Reverse”, falleció a los 35 años. | Fuente: The Independent

Uno de los líderes de la banda “Falling In Reverse”, Derek Jones, falleció a los 35 años por causas desconocidas. El también guitarrista dejó de existir el martes 21 de abril, según su compañero Ronnie Radke.

Fue Radke quien informó de esta muerte a través de su perfil oficial en Twitter e Instagram. Jones fue uno de los miembros originales de la agrupación desde su fundación en Las Vegas en 2008, con Radke confinado en prisión.

"Nunca olvidaré cuando me recogiste a la salida de la cárcel en tu vieja furgoneta para empezar Falling in Reverse", rememora el cantante en su mensaje.

Aparte de él, Jones fue el único miembro que participó en la grabación de los cuatro discos del grupo: "The Drug in Me Is You" (2011), "Fashionably Late" (2013), "Just Like You" (2015) y "Coming Home" (2017).

La última actuación del guitarrista con el resto de “Falling In Reverse” tuvo lugar el pasado 3 de marzo en la localidad californiana de Sacramento. Jones nació en 1984 en Lake Forest (California) y en 2007 entró a formar parte de A Smile fron the Trenches.

Un año después fue parte de la primera formación del grupo. El primer disco del grupo fue 'The drug in me is you' (2011), alcanzó el número 19 en Estados Unidos y llevó a la banda atener giras por festivales de todo el planeta.

Jones y Radke fueron los únicos miembros del grupo que se mantuvieron en todos los siguientes discos, siendo el más reciente “Coming home” que logró ser Top 40 en Estados Unidos.