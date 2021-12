Elton John cantó en el funeral de Diana de Gales por una petición expresa del decano de Westminster. | Fuente: EFE | Fotógrafo: José Irún

Uno de los momentos más emotivos del funeral de Diana de Gales en 1997, fue ver a Elton John en su piano interpretando el tema "Candle in the wind". Sin embargo, hasta hoy, nadie sabía que ese homenaje escondía una polémica historia que involucra a la Corona Británica.

De acuerdo a los Archivos Nacionales del Reino Unido, dados a conocer por medios como la BBC y The Guardian, la Familia Real había rechazado la participación del cantante británico en la ceremonia porque consideraban que su número musical tendría mucha carga sentimental.

Fue entonces que el doctor Wesley Carr, ex Decano de Westminster, escribió una súplica personal abogando por la inclusión del cantante. Inicialmente el tema que estaba previsto cantar era "Your song", pero el servicio de la ceremonia del Buckingham Palace optó por quedarse con "Candle in the wind".

"(Elton John) Es conocido por millones y la princesa disfrutaba su música… Ha escrito nuevas palabras para una melodía que se está reproduciendo y cantando ampliamente en todo el país en memoria de Diana. Está todo el tiempo en la radio", escribió Carr en su manifiesto.

NO LA CANTÓ MÁS

La sugerencia del decano finalmente tuvo sus frutos; Sir Elton John se presentó en el funeral de Diana e interpretó una nueva versión del exitoso tema de 1973, "Candle in the wind". Su intervención, fue uno de los momentos más memorables de la ceremonia.

Desde entonces, el cantante inglés jamás volvió a interpretar esa versión. La canción original es un tributo a Marilyn Monroe que dice "Goodbye Norma Jean". Para interpretarla durante el funeral, tuvo que cambiar el verso por "Goodbye England’s Rose".

