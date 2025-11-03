Farruko sorprende en el Callao con una presentación en la calle y se pronuncia contra la delincuencia en Perú

El reggaetonero puertorriqueño sorprendió a sus fans con un show en plena calle y aprovechó para hablar sobre la delincuencia y la juventud en Perú.

Farruko, quien llegó a Lima la semana pasada para cumplir un concierto por Halloween en el Estadio Nacional, sorprendió a sus fans con un gesto inesperado. En lugar de limitarse a su presentación programada, el artista decidió adentrarse en las calles del Callao, donde se unió a los chalacos para ofrecer una presentación espontánea que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El reggaetonero se presentó en el Pozo de Saloom, un emblemático punto del Callao, y sin pensarlo, agarró el micrófono y comenzó a cantar Cosita que hacíamos. El público presente, sorprendido por el momento, no dudó en grabar el espectáculo con sus teléfonos, compartiendo la experiencia con las redes en segundos.

"No olvides de dónde vienes"

Luego del evento, Farruko compartió algunas fotos del momento en Instagram, acompañadas de un mensaje profundo: "No olvides de dónde vienes. Gracias a Dios por permitirme crecer en este movimiento llamado reguetón", escribió. Además, compartió una imagen posando frente a un mural de Tego Calderón, otro grande de la música urbana. "Gracias, Perú, Callao city, por aquí no camina cualquiera", añadió.

En días previos, Farruko también publicó un video en el que mostraba su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su recorrido por la ciudad, mientras se preparaba para su presentación en el Estadio Nacional.

Durante su estadía en Perú, el cantante no solo se dedicó a trabajar. También aprovechó para explorar la belleza del país, visitando Cusco, Machu Picchu y la Montaña de Siete Colores. En sus redes sociales, compartió fotos y estas experiencias, destacando su fascinación por la cultura peruana y su gastronomía.

Farruko se pronuncia sobre la delincuencia en Perú

La visita de Farruko también dejó un mensaje reflexivo. En una entrevista realizada por el creador de contenido Diego Lorenzo, el cantante habló sobre la problemática de la delincuencia en Perú. Lorenzo le preguntó: "¿Qué consejo le darías a la juventud que está viviendo una película que no es?".

Farruko respondió: "A veces, buscamos refugio en las cosas más rápidas, y creen que la delincuencia es la manera más rápida para obtener éxito y dinero, y muchas veces cogemos de pretexto la necesidad, pero al final es más por vanidad".

El artista continuó: "Si realmente hay necesidad, buscas la manera de hacer las cosas bien y salir adelante. Al final, la delincuencia tiene dos caminos: la cárcel o el cementerio". Farruko también reflexionó sobre el impacto de las canciones y las redes sociales en la juventud: "Se están dejando llevar por muchas de nuestras canciones. A través de las redes sociales, nos obligan a vender la película de que 'esto es lo que tengo que hacer'. Creo que eso nos está lavando el cerebro y hace que tomemos malas decisiones".

Por último, el cantante expresó que, aunque el sistema y los gobiernos puedan poner obstáculos, el cambio comienza en cada uno: "El sistema nos tiene sometidos. Muchas veces no nos deja crecer, pero eso no te puede quitar las ganas. El cambio empieza en ti y, si no quieres ver a tu familia sufrir, si quieres ser alguien de provecho, ese no debe ser el camino".

