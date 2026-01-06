Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian oficialmente tras casi 20 años de matrimonio

Es oficial. Nicole Kidman y Keith Urban concretaron su divorcio. La icónica actriz ganadora del Óscar y el cantante de música country están "oficialmente solteros" luego de que un juez de Tennessee firmara, este martes 6 de enero, el documento que finiquitaba su separación ante la ley, según informó TMZ en documentos legales obtenidos.

"Nicole y Keith ya habían ultimado todos los detalles del divorcio antes de que la actriz presentara la demanda (…) así que hicieron el trabajo preliminar desde el principio y solo estaban esperando la firma del juez", reportó el portal especializado en celebridades.

En efecto, fue la propia Nicole Kidman quien solicitó el divorcio de Keith Urban ante un juzgado de Tennessee en setiembre último. La también productora hizo el pedido ante un juez resaltando "diferencias irreconciliables" que motivaron a buscar la separación del compositor de origen australiano.

El reporte menciona que la pareja "renunció a cualquier pensión alimenticia para el conyugue y los hijos". "Cada uno conserva sus propios bienes, lo que sugiere un acuerdo prenupcial", añade el medio.

Por otro lado, TMZ dio a conocer que los dos tienen "un plan de crianza compartida" para que sus hijos de 17 y 14 años, respectivamente, puedan estar 306 días con Nicole mientras que Keith tendrá 59 días con ellos.

"También acordaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijos, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán conjuntamente", mencionó el portal.