Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Nicole Kidman y Keith Urban se divorcian oficialmente tras casi 20 años de matrimonio

Nicole Kidman y Keith Urban están oficialmente divorciados tras casi 20 años de matrimonio.
Nicole Kidman y Keith Urban están oficialmente divorciados tras casi 20 años de matrimonio. | Fuente: Instagram (nicolekidman)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Luego de tres meses de solicitar el divorcio, Nicole Kidman concretó su separación de Keith Urban al sustentar "diferencias irreconciliables". Pareja compartirá la crianza de sus dos hijos.

Es oficial. Nicole Kidman y Keith Urban concretaron su divorcio. La icónica actriz ganadora del Óscar y el cantante de música country están "oficialmente solteros" luego de que un juez de Tennessee firmara, este martes 6 de enero, el documento que finiquitaba su separación ante la ley, según informó TMZ en documentos legales obtenidos.

"Nicole y Keith ya habían ultimado todos los detalles del divorcio antes de que la actriz presentara la demanda (…) así que hicieron el trabajo preliminar desde el principio y solo estaban esperando la firma del juez", reportó el portal especializado en celebridades.

En efecto, fue la propia Nicole Kidman quien solicitó el divorcio de Keith Urban ante un juzgado de Tennessee en setiembre último. La también productora hizo el pedido ante un juez resaltando "diferencias irreconciliables" que motivaron a buscar la separación del compositor de origen australiano.

El reporte menciona que la pareja "renunció a cualquier pensión alimenticia para el conyugue y los hijos". "Cada uno conserva sus propios bienes, lo que sugiere un acuerdo prenupcial", añade el medio.

Por otro lado, TMZ dio a conocer que los dos tienen "un plan de crianza compartida" para que sus hijos de 17 y 14 años, respectivamente, puedan estar 306 días con Nicole mientras que Keith tendrá 59 días con ellos.

"También acordaron que todas las decisiones importantes relacionadas con sus hijos, incluyendo la educación y la atención médica, se tomarán conjuntamente", mencionó el portal.

Nicole Kidman y Keith Urban llegaron a un acuerdo para la crianza de sus dos hijos.
Nicole Kidman y Keith Urban llegaron a un acuerdo para la crianza de sus dos hijos. | Fuente: Instagram

Nicole Kidman y Keith Urban se separaron tras ya no vivir juntos

Fue a fines de setiembre de 2025 que People y TMZ anunciaron la separación de Nicole Kidman y Keith Urban. De acuerdo con la revista, una fuente cercana confirmó la noticia.

"Toda la familia Kidman se ha unido para apoyarse mutuamente. (Nicole) no quería que esto sucediera, había estado luchando para salvar el matrimonio", señaló la fuente.

Cabe mencionar que TMZ fue el primer medio quien dio la noticia de la ruptura mencionando que la pareja estaba viviendo por separado desde hace algunos meses.

La pareja, casada desde junio de 2006, tiene dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

¿Qué compartieron recientemente Nicole Kidman y Keith Urban en redes sociales?

En junio de 2025, Nicole Kidman compartió en Instagram una foto abrazada a Urban para celebrar su aniversario de bodas, escribiendo: "Feliz aniversario, amor, Keith Urban".

Anteriormente, la actriz había finalizado el rodaje del filme Practical Magic 2 en Londres. Poco después, el 19 de agosto, Kidman compartió una foto con su familia acompañada de la descripción "recuerdos de verano". El artista, por su parte, se encontraba de gira. 

¿Qué decía Nicole Kidman acerca de su relación con Keith Urban?

En abril de 2024, Nicole Kidman habló con People sobre el significado que su esposo tiene en su vida.

"Soy muy afortunada de tener a Keith, que es simplemente mi amor, mi amor profundo. Eso me da la capacidad de ir y hacer lo que tenga que hacer porque sé a dónde puedo regresar", comentó.

Nicole Kidman quedó cautivada por Keith Urban desde el primer momento en que se conocieron en la gala G'Day USA en Los Ángeles en 2005. Las estrellas intercambiaron números de teléfono, pero Urban no se comunicó con Kidman durante cuatro meses.

"Estaba loca por él y él no estaba interesado en mí. ¡Es verdad!", contó la actriz a la presentadora Ellen DeGeneres en 2017. "No me llamó en cuatro meses".

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
nicole kidman keith urban divorcio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA