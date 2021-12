“Hawkeye”: Florence Pugh comparte su aparición en la serie, pero Instagram eliminó su publicación por supuesto spoiler | Fuente: Marvel Studios/ Disney Plus

El cuarto episodio de “Hawkeye”, la nueva serie de Marvel Studios para Disney+, trajo de regreso al personaje de Florence Pugh al Universo Marvel. Yelena Belova, papel que interpreta Pugh y que hizo su ingreso al UCM en la cinta de Black Widow, sorprendió a los fanáticos con su interacción con Clint Barton y Kate Bishop a solo dos episodios del fin de temporada.

Sin embargo, la aparición de Florence no fue del todo grato. La actriz, emocionada por compartir con sus seguidores su regreso con una publicación en su cuenta de Instagram, fue censurada por un supuesto spoiler en el que mostraba su enfrentamiento con Clint. La actriz decidió hablar de ello en las stories y comentó que le parecía “ridículo”.

“Nunca pensé que publicar amor sobre un programa en el que aparezco sería eliminado. Alguien de aquí (los usuarios) se quejó, así que no se me permitió mi propia aparición en un show en el que estoy involucrada”, escribió.

La actriz agregó que para ella “estar en ‘Hawkeye’ es un privilegio y le agradezco a todos quienes me dieron la bienvenida dentro y fuera del set y a todos quienes están viendo el show”, finalizó.

ESCENA POST- CRÉDITOS EN "BLACK WIDOW"

[ALERTA DE SPOILERS]

En el final de “Black Widow” vemos que Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) se despide de su primera familia y su historia continúa en “Avengers: Infinity War”. Después de los créditos hay un corte y vemos aparecer en pantalla a Yelena Belova, interpretada por Florence Pugh, la hermana adoptiva de la vengadora.

Ella llega a un cementerio y se acerca a la tumba de Natasha, la limpia y arregla las flores y adornos que tiene a su alrededor. Al ponerse de pie nuevamente frente a la lápida, otro personaje tiene un cameo: se trata de la condesa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), quien debutó en Marvel con la serie “The Falcon and The Winter Soldier”.

“Lo que hizo esta mujer, ni siquiera puedo imaginarlo”, dice ante la notoria molestia de Yelena, quien responde: “Se supone que no debes molestarme en mis vacaciones, Valentina”. Es así como queda confirmado que ambos personajes se conocen y, evidentemente, trabajan juntas. “No, solo vine aquí para mostrar mis respetos”, agrega la mujer mayor.

Yelena Belova hace mención a un “aumento” sobre un monto de dinero y la condesa le dice que todos están buscando eso, como acto siguiente pasa a mostrarle su próximo objetivo para matar. “Tengo tu próximo objetivo”, asegura y le muestra una fotografía de Hawkeye, a quien describe como el “hombre responsable por la muerte de tu hermana”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables





Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.