Michael B. Jordan | Fuente: Instagram | Michael B. Jordan

Una foto el actor estadounidense Michael B. Jordan, la estrella de Hollywood que ha participado en filmes como 'Black Panther' y 'Creed', aparecía en una lista de buscados por la Policía Civil de Ceará, al norte de Brasil, sospechoso de participar en una masacre que tuvo lugar en Navidad.

La imagen era una de las tres fotos del catálogo de Reconocimiento Fotográfico que utilizaron las autoridades para identificar a uno de los presuntos involucrados en el crimen, y que resultó en la captura de un adolescente de 17 años, confirmaron este viernes las autoridades.

La masacre tuvo lugar en la madrugada del 25 de diciembre, cuando un grupo de hombres encapuchados ingresó disparando a una cancha de fútbol del barrio Sapiranga en Fortaleza, la capital de Ceará, dejando un saldo de cinco hombres muertos y otros seis heridos.

¿POR QUÉ APARECIÓ EL ROSTRO DE MICHAEL B. JORDAN EN EL CATÁLOGO DE LA POLICÍA?

La identificación mediante fotografías es uno de los procedimientos utilizados por las autoridades para confirmar a un sospechoso de un crimen y en algunas oportunidades utilizan fotografías de personalidades para comprobar la credibilidad de los testigos que están señalando a un acusado. Hasta el momento se ha vinculado a 28 personas con la masacre.

"El reconocimiento fotográfico es sólo uno de los pasos que pueden conducir a la imputación de un acusado. Las declaraciones de testigos y la experiencia de los peritos en la escena del crimen (recolección de huellas dactilares, análisis de cámaras de seguridad, por ejemplo) también hacen parte del proceso de investigación", señaló la policía en un comunicado.

Asimismo señaló que utilizar ese tipo de imágenes "no refleja la rutina" de ese organismo y dijo que esa clase de procedimiento no volverá a ser utilizado para identificar sospechosos, sino que emplearán fotografías de personas con antecedentes en crímenes similares.

LA CARRERA DE MICHAEL B. JORDAN EN HOLLYWOOD

Jordan, quien también es productor y director, se dio a conocer con la serie estadounidense 'Friday Night Lights' y su primer gran papel en el cine lo tuvo con 'Fruitvale Station' (2013) a las órdenes de Ryan Coogler.

Este director se convirtió en uno de sus más fieles aliados en Hollywood ya que no solo lo reclutó para 'Creed' sino que lo convirtió en una gran estrella mundial con 'Black Panther' (2018), en la que personificó al villano principal.

El actor ahora debutará como director con la tercera película de 'Creed', la saga que devolvió al ring y a la pantalla grande las legendarias historias de boxeo de 'Rocky'.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.