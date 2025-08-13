Jimmy Kimmel obtiene la ciudadanía italiana en rechazo a Donald Trump: "Es tan malo como uno se imaginaba"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jimmy Kimmel logró obtener la ciudadanía italiana en señal de protesta contra Donald Trump. El reconocido presentador de televisión estadounidense consiguió tramitar su pasaporte para irse a Italia en caso sea amenazado con represalias por el actual mandatario de Estados Unidos debido a las ácidas críticas que este le hace en televisión.

Fue en el podcast de Sarah Silverman que Kimmel confesó haber logrado la nacionalidad italiana al considerar “lo malo” que está siendo el gobierno de Trump en estos últimos meses tras llegar a la Casa Blanca por segunda vez en las últimas elecciones presidenciales.

“Mucha gente que conozco se pregunta dónde conseguirán la ciudadanía (..) Yo conseguí la ciudadanía italiana (…) Lo que está pasando es tan malo como uno se imaginaba. Es mucho peor, es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que él hubiera deseado”, expresó el expresentador oficial de los premios Oscar.

Por otro lado, el actual conductor del programa Jimmy Kimmel Live!, late show de la cadena ABC, mencionó que pudo lograr la doble ciudadanía gracias a la ascendencia Italiana que tiene por su familia materna.

En efecto, de acuerdo con información de El País, los abuelos de Kimmel emigraron a los Estados Unidos desde Isquia, una isla frente a la costa de Nápoles, tras el terremoto ocurrido en 1883.

“Acabo de obtener la ciudadanía gracias a mi querida abuela Edith, cuya familia es originaria de Candida, en la provincia de Avellino. Ella solía repetirme: ‘¡Tienes el cerebro de un hámster!”, comentó Jimmy.

Jimmy Kimmel fue el presentador oficial de la ceremonia de los Oscar 2024. | Fuente: Instagram (jimmykimmel)

Jimmy Kimmel se burló de Donald Trump por posar en camión de basura

Jimmy Kimmel se burló de Donald Trump luego de que este acudiera a un mitin dentro de un camión de basura en protesta a las críticas de Joe Biden a sus seguidores en la campaña para las pasadas elecciones presidenciales de 2024.

Fue durante la emisión de su programa en Jimmy Kimmel Live que el reconocido presentador de televisión calificó de “ridículo” que el entonces candidato republicano se haya subido a un camión de basura ofendiéndose por los comentarios de Biden.

En ese sentido, el también comediante consideró que hubiera sido mejor si Donald Trump se hubiera subido a la parte trasera del camión “donde está la basura”.

"(Donald Trump) salió y alquiló un camión de basura y puso su nombre en el costado (...) ¿No deberían haberlo puesto en la parte trasera de ese camión? La basura va en la parte trasera del camión”, comentó Kimmel.

Seguidamente, Jimmy Kimmel, quien fue el presentador principal de los premios Oscar 2024, bromeó sobre el chaleco naranja usado por Donald Trump en el camión de basura. “Realmente resalta el color naranja de su rostro, tengo que decirlo”, acotó.

Donald Trump volvió a conseguir la presidencia de Estados Unidos en las últimas elecciones. | Fuente: EFE

Jimmy Kimmel respondió a críticas de Donald Trump a los Oscar 2024

Jimmy Kimmel fue protagonista de uno de los momentos más memorables en los Premios Oscar 2024 realizado en el Dolby Theatre de Los Ángeles. ¿Qué pasó? Resulta que el presentador de la gala decidió responder a los duros comentarios que hizo Donald Trump en su contra, así como las críticas vertidas hacia la Academia.

Al final de la ceremonia, Jimmy Kimmel empezó a leer las expresiones que difundió el expresidente norteamericano por medio de la red social Truth Social donde lo califica como “el peor presentador” de los Oscar.

"¿Hubo alguna vez un peor presentador que Jimmy Kimmel en los Oscar? Su apertura fue la de una persona inferior a la media que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser. Deshazte de Kimmel y tal vez reemplázalo con otro ‘talento’ de ABC acabado, pero barato, George Stephanopoulos", empezó a leer el actor el post escrito por Donald Trump.

Fiel a su estilo irónico y bromista, Jimmy Kimmel no se quedó callado y, por el contrario, decidió responder, con una sonrisa en el rostro, a los comentarios vertidos por Donald Trump contra él y contra la organización de los Oscar 2024.

“Bueno, gracias por sus palabras, presidente Donald Trump. Gracias por mirar la gala de los Oscar. ¿Ya no es hora de verlo en la cárcel?”, dijo Jimmy, recibiendo el aplauso de los asistentes.