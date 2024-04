"Siempre estaré contigo": Frances, la hija de Kurt Cobain, recuerda palabras que escribió su padre antes que naciera

"Hace 30 años, la vida de mi papá llegó a su fin", recordó Frances, la hija de Kurt Cobain, el legendario vocalista de la banda Nirvana. En una emotiva publicación en sus redes sociales, Frances Bean Cobain compartió recuerdos de su padre y las últimas palabras que le dejó por escrito antes de fallecer a los 27 años el 5 de abril de 1994.



El post incluye siete imágenes junto con un conmovedor mensaje donde Frances evoca a su padre, un ícono indiscutible del rock alternativo. La primera foto muestra las manos del desaparecido músico, capturada por Michael Stipe. "La segunda y tercera foto capturan la última vez que estuvimos juntos mientras aún estaba vivo", añade.



"Su mamá Wendy solía tomar mis manos y decir, con una tristeza tranquilizadora: 'Tienes sus manos'. Las respiraba como si fuera su única oportunidad de abrazarlo un poco más, congelado en el tiempo. Espero que esté sosteniendo sus manos donde sea que estén", reflexiona en el mensaje.

Frances Bean y su padre Kurt Cobain, el legendario vocalista de Nirvana.Fuente: Instagram: @thespacewitch

¿Qué le escribió Kurt Cobain a su hija Frances?

"En los últimos 30 años, mis ideas sobre la pérdida han experimentado una continua metamorfosis. La lección más grande que he aprendido a través del duelo, durante casi todo el tiempo que he estado consciente, es que sirve a un propósito", escribe Frances, quien tenía solo dos años cuando su padre, Kurt Cobain, se quitó la vida.



"Ojalá hubiera podido conocer a mi papá. Ojalá supiera el tono de su voz, cómo le gustaba su café o cómo se sentía estar arropado después de una historia antes de dormir. Siempre me pregunté si habría atrapado renacuajos conmigo durante los calurosos veranos de Washington, o si olía a Camel Lights y nesquik de fresa (sus favoritos, me han dicho)".



Frances también reveló la lección que aprendió tras la muerte de su padre: "El regalo de saber con certeza que, cuando nos amamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean con compasión, con apertura, con gracia, nuestro tiempo aquí se vuelve inherentemente más significativo".



Finalmente, cerró su mensaje recordando una carta que Cobain le escribió antes que naciera; "La última línea dice: 'Donde sea que vayas o donde sea que yo vaya, siempre estaré contigo'". "Cumplió esta promesa porque está presente de muchas maneras. Ya sea escuchando una canción o a través de las manos que compartimos", compartió.

Kurt Cobain junto a su madre Wendy cuando era niño.Fuente: Instagram: @thespacewitch

El mundo recuerda a Kurt Cobain

El 5 de abril de 1994 quedará grabado en la historia como el día en que el mundo perdió a Kurt Cobain. El vocalista y guitarrista de la banda Nirvana fue encontrado sin vida tres días después en una habitación encima de su garaje, a la temprana edad de 27 años, la misma edad en la que también perdimos a otras leyendas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, y Amy Winehouse.



"Es como James Dean: era un aclamado actor, y luego se murió joven en un accidente y eso lo convirtió en un ícono", comentó Gillian Gaar, periodista de Seattle y autora de Entertain Us: the Rise of Nirvana. La gran tragedia de la muerte de Cobain "es la sensación de un potencial no alcanzado", dijo Gaar a la AFP.



Kurt Cobain falleció cuando Nirvana se encontraba en la cima, con grandes hits como Come as you are y Smells like teen spirit, contribuyendo al nacimiento de una generación de bandas grunge que fusionaban el punk y el heavy metal. Aunque han pasado tres décadas, Nirvana sigue siendo un referente del rock alternativo y Cobain alcanzó el estatus de ícono, tras definir los años 90.

