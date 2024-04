Kurt Cobain, una leyenda perdurable del rock, 30 años después de su muerte

El 5 de abril de 1994 quedará grabado en la historia como el día en que el mundo perdió a Kurt Cobain. El vocalista y guitarrista de la banda Nirvana fue encontrado sin vida tres días después en una habitación encima de su garaje, a la temprana edad de 27 años, la misma edad en la que también perdimos a otras leyendas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, y Amy Winehouse.



"Es como James Dean: era un aclamado actor, y luego se murió joven en un accidente y eso lo convirtió en un ícono", comentó Gillian Gaar, periodista de Seattle y autora de Entertain Us: the Rise of Nirvana. La gran tragedia de la muerte de Cobain "es la sensación de un potencial no alcanzado", dijo Gaar a la AFP.



Kurt Cobain falleció cuando Nirvana se encontraba en la cima, con grandes hits como Come as you are y Smells like teen spirit, contribuyendo al nacimiento de una generación de bandas grunge que fusionaban el punk y el heavy metal. Aunque han pasado tres décadas, Nirvana sigue siendo un referente del rock alternativo y Cobain alcanzó el estatus de ícono, tras definir los años 90.

El ascenso de Nirvana

Kurt Cobain fundó Nirvana en 1987 junto al bajista Krist Novoselic mientras asistían a la escuela en Aberdeen. Más tarde, se unió Dave Grohl como baterista después de una serie de intentos fallidos con otros aspirantes. La gran oportunidad para el trío llegó cuando firmaron un contrato con la discográfica Sub Pop en 1988.



Su debut el 10 de abril de 1988 en el Central Saloon de Seattle no fue muy apreciado por Sub Pop. "No quedamos muy impresionados. El show no fue muy bueno, su material no era tan bueno", dijo Bruce Pavitt, cofundador del sello, a AFP. "Pero Kurt Cobain tenía una voz increíble, así que apostamos a eso", agregó.



La banda lanzó su primer disco, Bleach, con Sub Pop en 1989. Pero fue en 1991, con Nevermind (Geffen Records), que se lanzaron al estrellato. Aquí entregaron algunas de sus canciones más recordadas: Smells Like Teen Spirit y Come as You Are. Además, el disco ha sido celebrado por la crítica e incluido entre Los 500 mejores álbumnes de la historia, según la revista Rolling Stone.



El éxito de Nirvana coincidió con la felicidad que causó a Cobain su matrimonio con la cantante Courtney Love en 1992, y el nacimiento de su hija Frances en agosto de ese año. Sin embargo, las presiones de la fama lo afectaron mientras luchaba contra la depresión. Una sobredosis de drogas en marzo de 1994 en Roma fue descrita por su esposa como su primer intento de suicidio.

La partida de Kurt Cobain

Había llegado lejos en pocos años. De las sombrías calles de la maderera Aberdeen a la fortuna y la fama internacional, que lo llevaron a vivir en una lujosa casa en el exclusivo barrio de Denny-Blaine de Seattle. Fue en esa casa, en una habitación arriba del garaje, donde el cuerpo de Kurt Cobain fue encontrado sin vida el 8 de abril de 1994.



Cobain se suicidó de un disparo en la cabeza. Los forenses encontraron grandes cantidades de heroína en su organismo y calcularon que había fallecido el 5 de abril. Con su muerte, su sufrimiento, Nirvana y el movimiento grunge. Incluso el mundo del rock, al que ayudó a renacer de sus cenizas con Nevermind, tras vender más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo.



El himno generacional Smells Like Teen Spirit, cuyo nombre fue tomado de forma 'accidental' de un desodorante, catapultó al álbum a desbancar a Michael Jackson del primer lugar de Billboard. Además, alcanzó diez discos de diamante en Estados Unidos y en 2020 fue catalogado como el sexto mejor disco de la historia por la revista Rolling Stone.



"Es uno de los últimos que hizo algo novedoso", considera el periodista y músico francés Stan Cuesta, autor del libro Nirvana, un fin de siglo estadounidense. "Sigue siendo el artista musical más importante de las últimas dos décadas, aunque solo sea por este disco", afirma por su parte Charles R. Cross, autor de tres libros dedicados al artista.

El legado de Kurt Cobain

La muerte de Kurt Cobain causó un gran impacto en Seattle y en el mundo de la música. "Toda la ciudad lloró la pérdida", dijo Bruce Pavitt. "Como había intentado suicidarse en Roma un mes antes, no me sorprendí demasiado". Sus seguidores se reunieron inicialmente en Viretta Park, un área verde junto a la residencia de Cobain, donde se puede ver un banco cubierto de grafitis como testimonio.



Aunque el rock ha perdido popularidad en la actualidad, Nirvana sigue siendo escuchado por jóvenes. El vídeo de Smells Like Teen Spirit se acerca a los dos mil millones de reproducciones en YouTube. Para Stan Cuesta, "muchos no habían nacido cuando Cobain murió. Pero ahora son ellos los que mantienen las webs de internet, los que compran los discos".

