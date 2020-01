Fallece Stan Kirsch, actor de "Friends", a los 51 años | Fuente: Captura de YouTube

El actor Stan Kirsch, famoso por su trabajo en series como "Friends" y "Highlander", falleció a los 51 años. De acuerdo con información de TMZ, fuentes policiales confirmaron que fue su esposa, Kristyn Green, quien lo encontró en el baño de su casa. Aunque el equipo de paramédicos llegó al domicilio para brindarle atención, fueron ellos quienes lo declararon muerto.

El primer papel conocido de Green fue en la adaptación televisiva de "Highlander", donde interpretó a Richie Ryan durante seis temporada. Sin embargo, su papel más famoso fue en la serie "Friends", donde dió vida a Ethan, un joven que enamora a Mónica Geller (Courtney Cox) y que confiesa que es menor de edad.

Luego de la noticia de su muerte, su esposa agradeció las muestras de apoyo que recibió por no solo sus amigos cercanos sino también de los fans de Kirsch.

"No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes", finalizó.

FALLECIÓ EL PADRE DE RACHEL

Ron Leibman ─el actor que dio vida al doctor Leonard Green, padre de Rachel (Jennifer Aniston) en la serie "Friends"─ falleció a los 82 años. La información fue confirmada por su representante en declaraciones a TheWrap.

"Nos entristece oír la noticia de que Ron ha muerto", sostuvo su mánager Robert Attermann. "Ron era un actor de increíble talento con una distinguida carrera en el cine, la televisión y el teatro", apuntó el representante.

En el 2004, tuvo la oportunidad de interpretar el que sería uno de sus papeles más recordados: el del padre de Rachel Green (Jennifer Aniston) en la exitosa serie "Friends". A lo largo de la comedia, dio vida al personaje en un total de cuatro episodios.