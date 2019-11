¡No podemos estar más emocionados! HBO prepara una reunión especial de "Friends"

Los seis protagonistas de "Friends" están en conversaciones para lanzar un especial de la popular serie. | Fuente: Warner

Después de años de pequeños reencuentros en programas de televisión y alguna que otra foto en Instagram, el elenco de "Friends" dará a los fans su tan ansiada reunión.

Mientras la popular serie continúa las celebraciones por su 25 aniversario, el portal The Hollywood Reporter anunció que los seis protagonistas junto a los creadores de la comedia están en negociaciones para un reencuentro que se emitirá por HBO Max.

Se trata de un proyecto especial, sin guion, en el que aparecerán Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. También contará con los creadores de "Friends": David Crane y Marta Kauffman.

Si el acuerdo se llega a firmar (y cuándo), el reto será coordinar los cronogramas de todos los involucrados. Por supuesto, esto aún está en negociaciones por lo que el proyecto podría caerse.

El proyecto del regreso de "Friends" a la televisión se anuncia poco antes de que la comedia deje la plataforma de Netflix para sumarse al servicio de streaming que pronto lanzará HBO Max. Según fuentes, WarnerMedia pagó US$ 425 millones por cinco años para reclamar los derechos de la serie.

Jennifer Aniston, quien recientemente arrasó en Instagram tras publicar una imagen de los seis protagonistas juntos por primera vez desde 2004, acudió en octubre a "The Ellen DeGeneres Show y habló sobre una posible reunión.

Aunque desmintió que hubiera un 'reboot', sí confirmó que estaban "trabajando en algo". "Nos gustaría que hubiera algo pero no sabemos qué. Lo estamos intentando", contó.

Antes del famoso selfie de Jennifer Aniston, lo más parecido a una verdadera reunión de "Friends" fue un programa de NBC emitido en 2016 que contó con cinco de los seis protagonistas: solo faltó Matthew Perry.

Durante un panel del 25 aniversario del Tribeca TV Festival, los creadores de la ficción Marta Kauffman y David Crane cerraron la puerta a un 'reboot'. "No haremos una serie de reunión, no haremos un 'reboot'", dijo Kauffman. "La serie fue sobre ese momento en la vida, cuando los amigos son tu familia", explicó, y agregó que la vida cambia cuando formas una familia. "No va a superar lo que hicimos", dijo Kauffman. (Con información de Europa Press)