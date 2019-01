"Friends": Revelan cuánto gana Jennifer Aniston por la comedia a 14 años de su final

Jennifer Aniston, una de las protagonistas de "Friends", tiene 49 años. | Fuente: AFP | Fotógrafo: DANNY MOLOSHOK

Que los protagonistas de "Friends" ─entre ellos Jennifer Aniston─ resolvieron sus vidas tras terminar ganando un millón de dólares por episodio, es conocido. Hace poco se supo también que las ganancias del grupo de actores alcanzan los 22 millones de dólares al año.

En el caso de Jennifer Aniston, se trata de la única figura que ha continuado de manera permanente con su carrera. Ella ha protagonizado diversas comedias románticas, logrando así mantener un nivel de vida con trabajo estable.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, Jennifer Aniston tiene un valor de 240 millones de dólares. En tanto, Forbes estima que la cifra es de 200 millones de dólares. ¿Cuánto de este monto proviene de su trabajo en "Friends"?

Friends | Fuente: Archivo

Luego de que el trato de Netflix para retener los derechos de emitir "Friends" se renovara por 100 millones de dólares, la cifra que perciben sus protagonistas aumentó. En el 2018, "Forbes" ubicó a Jennifer Aniston en el tercer lugar de las actrices mejor pagadas, reportando que solo por trabajos actuación recibió 20 millones de dólares.

Esta cifra, tras la renovación de Netflix, subiría en un 2%, lo cual se traduce en un aumento de 1.4 millones solo por los derechos de sindicación de "Friends".

PROLÍFICA CARRERA

A diferencia de sus compañeros en "Friends", Jennifer Aniston ha protagonizado una docena de películas desde que terminó la comedia. Recientemente, en 2016, protagonizó "Mother's Day" y "Office Christmas Party". También protagonizó y produjo la comedia de Netflix "Dumplin'".

Las producciones que más ganancias le reportan a Aniston son "The Bounty Hunter", We Are the Millers" y " Just go With It", las cuales recaudaron 136; 270; y 214 millones de dólares respectivamente.

De acuerdo con "The Hollywood Reporter", Jennifer Aniston obtuvo 5 millones de dólares por "We are the Miller" y 8 millones por "Marley & Me".