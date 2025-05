Jodie Sweetin revela la tensa relación que mantiene con Candace Cameron, su hermana en la serie 'Full House'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

De hermanas inseparables en la pantalla a caminos opuestos fuera de cámaras. La actriz Jodie Sweetin reveló cómo es la relación que mantiene con su colega Candace Cameron Bure, quien hizo el papel de su hermana en la serie Tres por Tres (Full House), allá por 1987. En declaraciones al pódcast The Vault, la comediante estadounidense admitió que las dos tienen "vidas muy diferentes", lo que conlleva a que no siempre estén de acuerdo en diversos temas, principalmente al momento de opinar sobre la comunidad LGBTQ+.

"Candace y yo... simplemente llevamos estilos de vida muy distintos. Existimos en mundos bastante diferentes, pero sigue siendo alguien a quien conozco, desde que tenía 5 años", expresó.

El comentario surge a raíz de una polémica ocurrida en 2022, cuando Bure, entonces directora creativa de la cadena Great American Family, afirmó que su programación se centraría en "matrimonios tradicionales", excluyendo así historias con parejas del mismo sexo. Sweetin criticó la posición de su compañera con un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ+, incluso de autodenominó como una "aliada abierta".

"Ella publicó su punto de vista y yo publiqué el mío. Siempre hemos sido muy diferentes en esas cosas", dijo Sweetin, aunque aclaró que nunca discutieron directamente sobre el tema. "Es como con los miembros de la familia, donde tal vez no hablas todo el tiempo -y sé que si hablamos de política no va a ir bien- pero no la odio. No es que no te vaya a dar un abrazo, pero tampoco me voy a quedar callada".

Otra polémica que las dividió

En el mismo episodio del pódcast, Jodie Sweetin también se refirió a otra controversia reciente en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta hacia Candace Cameron Bure, luego de que ella calificara como "repugnante" la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 por "blasfemar la fe cristiana" con una supuesta representación artística de 'La última cena'.

En su intento de calmar la polémica, Sweetin aclaró en su cuenta de Instagram que el número se trataba de una representación inspirada en las celebraciones paganas y la mitología griega, en particular en el dios Dionisio; y que no era una burla a 'La última cena' cristiana. "Para ser honesta, no le estaba respondiendo a ella [Candace] como muchos pensaron", explicó.

Jodie reveló además que Bure la dejó de seguir en Instagram tras sus declaraciones en apoyo a la comunidad LGBTQ+, sin embargo, no le dio importancia al hecho: "Yo no voy a dejar de seguir a nadie", dijo. "No vivo mi vida en función de las redes sociales. Creo que pueden usarse para cosas muy buenas, pero también pueden ser muy negativas y estar llenas de mucha basura, especialmente hoy en día".

Ambas actrices interpretaron a las hermanas Stephanie y D.J. Tanner en Full House (1987-1995) y en Fuller House (2016-2020).

La desordenada vida de Jodie Sweetin

Jodie Sweetin reveló que tuvo una vida bastante desordenada e intensa tras el final de Tres por Tres en 1995. En una entrevista con la revista Today, realizada en 2009, la actriz dijo que probó alcohol por primera vez a los 14 años y, para cuando ingresó a la universidad en 2002, ya había consumido cocaína, éxtasis y metanfetaminas.

Se casó en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con Shaun Holguin, un oficial de policía de Los Ángeles, con quien se divorció en 2006. Un año después, contrajo matrimonio con Cody Herpin, padre de su primera hija, pero la relación no prosperó debido a los problemas de la actriz para dejar sus adicciones.

En 2012 se casó con el actor y compositor Morty Coyle, aunque el matrimonio duró solo un año. Finalmente, en 2022 se dio el "sí, acepto" con Mescal Wasilewski, un terapeuta especializado en adicciones y salud mental, con casi dos décadas de experiencia en el área.

