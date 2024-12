John Stamos iba a interpretar al Grinch, pero un detalle hizo que Jim Carrey se quede con el personaje

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

John Stamos reveló que estuvo a punto de interpretar al Grinch, el villano navideño de la película How the Grinch Stole Christmas (2000), dirigida por Ron Howard y protagonizada finalmente por Jim Carrey. Durante su participación en el programa Tis the Grinch Holiday Podcast, presentado por James Austin Johnson, el actor compartió detalles de esta desconocida anécdota.

"Aquí hay un dato interesante que no sabes sobre mí", comentó Stamos durante la entrevista. "Originalmente iba a interpretarte en la película que obtuvo Jim Carrey. Fui a la prueba de maquillaje, pero resultó que era alérgico a todas las prótesis".

Aunque Stamos no ahondó en los detalles de la oportunidad perdida, el papel terminó siendo para el protagonista de La Máscara. La adaptación de How the Grinch Stole Christmas fue un éxito en taquilla, incluso su trabajo en diseño de maquillaje, a cargo de Rick Baker y Gail Rowell-Ryan, ganó un Oscar.

Jim Carrey dispuesto a interpretar nuevamente al Grinch

Jim Carrey habló recientemente sobre su experiencia al interpretar al Grinch y comentó que estaría dispuesto a protagonizar una secuela, siempre y cuando se mejoren las técnicas de maquillaje.

"La cuestión es que, en ese momento, llevaba un montón de maquillaje y apenas podía respirar", dijo Carrey en una entrevista con ComicBook. "Fue un proceso extremadamente doloroso. Los niños estaban en mi mente todo el tiempo: 'Es por los niños. Es por los niños. Es por los niños'. Ahora, con la captura de movimiento y cosas así, podría estar libre para hacer otras cosas. Todo es posible en este mundo", concluyó el actor.