"Furrey, recupérate": Patricia Azan, voz de Eric Cartman de 'South Park', le envía fuerza al youtuber de Todo Good

La actriz de doblaje Patricia Azan, voz de Eric Cartman, envió un mensaje de ánimo al youtuber Furrey, quien se encuentra en UCI tras ser atropellado.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antonio Crespo —más conocido como Furrey en YouTube— fue atropellado el miércoles mientras se dirigía a grabar su pódcast Habla Good. Tras el accidente, fue hospitalizado de emergencia, lo que generó una ola de mensajes en redes por parte de familiares, amigos y colegas. Pero uno de los más inesperados llegó de… ¡Eric Cartman!

Así es. El polémico personaje de South Park deseó una pronta recuperación a Furrey. O, mejor dicho, lo hizo Patricia Azan, actriz de doblaje que da voz a Cartman en español latino. Azan se encontraba en Perú para participar en una convención en Trujillo, y antes de viajar hizo una parada en el programa conducido por el youtuber y su equipo.

El mensaje de Cartman para Furrey

"Te cuento que en esta mesa somos cuatro. Uno de nuestros compañeros está en el hospital", le comentó José Rodríguez, conocido como 'El Pelao', en el programa que comparte con Víctor Caballero ‘Curwen’ y Tonino. "Alguien nos dijo que Cartman le mande un saludo que él pueda ver cuando se recupere", agregó.

Tras escuchar algunas características de Furrey, Patricia Azan no dudó en improvisar como Eric Cartman y soltó: "Furrey, ¿qué te puedo decir? Tienes que recuperarte. ¡Recupérate! ¿Qué haces ahí? Tienes que salir de eso porque no eres grande, no eres gordo, eres fuertecito como yo. Y bueno, eso te va a ayudar muchísimo, así que dale, hijo de [***], sal de ahí".

¿Cómo se encuentra Furrey?

Giselle Minchola, esposa de Furrey, utilizó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que recen por él, ya que su estado de salud es delicado.

“Él no se encuentra bien. Les voy a pedir que lo tengan presente en todas sus oraciones y en sus buenas vibras. A medida que pueda, voy a estar informando. Perdónenme si me quiebro, prometí que no lo iba a hacer”, dijo entre lágrimas.

A través de sus historias de Instagram, Giselle reveló que Furrey se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Está en UCI, no está tan bien, pero hoy día me vio y me reconoció. Eso es una buena señal. Tiene un buen equipo de médicos, enfermeras y técnicos que lo están cuidando, y eso me deja tranquila”, agregó.

Además, denunció que las cuentas bancarias del youtuber han sido comprometidas, ya que al momento del accidente alguien robó su billetera y retiró dinero de sus tarjetas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis