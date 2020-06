El cantante Harry Styles se unió a la protesta contra el racismo. | Fuente: Instagram

El cantante Harry Styles utilizó su cuenta de Instagram para comunicar a sus seguidores que pagará la fianza de las personas que están protestando contra el racismo en Estados Unidos. Esta semana ha sido complicada para el país norteamericano ya que se han unido para exigir justicia por la muerte de George Floyd a manos de un policía.

En sus redes sociales, el artista británico publicó una foto que decía “Black Lives Matter”, en español “Las vidas negras importan”; un movimiento que se ha vuelto tendencia en Internet después de este suceso.

Por ese motivo, Harry Styles anunció su donación en la descripción de la imagen: “Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia adentro, edúcate a ti mismo y a los demás", aseguró.

Además, el exintegrante de ‘One Direction’ confesó que las personas blancas tienen privilegios y eso no debería ser así ya que el color de la piel no debe ser importante:

“Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado y todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizó con todos los que protestan”.

DONACIONES DE ARTISTAS

Chrissy Teigen también donó 200 mil dólares para ayudar a pagar la fianza de los ciudadanos que han sido arrestados mientras protestaban por la muerte de George Floyd. La modelo, y esposa del músico John Legend, dedicó un mensaje en Twitter a los estadounidenses que reclaman por justicia en las calles.

A ella se unió Steve Carell, Seth Rogen, Don Cheadle, Janelle Monae, Kehlani y Jameela Jamil han realizado donaciones de 1000 dólares cada uno en favor de la organización sin fines de lucro “Minnesota Freedom Fun”. En ella se encargan de pagar las fianzas de personas de bajos recursos que son arrestadas en el estado de Minnesota, en Estados Unidos.