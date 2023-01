En 2022, Georgina Rodríguez estrenó su propio reality en Netflix, llamado "Soy Georgina". | Fuente: Instagram / Georgina Rodríguez

Cada vez más cerca de la treintena. La socialité Georgina Rodríguez cumplió 29 años el pasado 27 de enero y, hasta ese momento, era un incógnita saber dónde iba a celebrar su cumpleaños. El último sábado, sin embargo, la influencer recurrió a sus redes sociales para dar cuenta de su fiesta en Arabia Saudita.

Rodeada de su esposo, Cristiano Ronaldo, sus cinco hijos, su hermana Ivana y su íntima amiga Elena, así pasó esta fecha especial la protagonista de "Soy Georgina", la serie documental estrenada en Netflix el año pasado. Desde su cuenta de Instagram, Rodríguez compartió fotografías en las que se aprecian detalles de su día especial.

"29 años rodeada de personas y personitas que amo con todo mi corazón", escribió al inicio de la leyenda. Y continuó: "Agradecida inmensamente a Dios por todo. Gracias a todos por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo felicitándome y mandándome tanto cariño".

En las instantáneas publicadas por Georgina Rodríguez se pueden ver globos de colores, tortas y una enorme mariposa de flores de variados colores. Además, se nota que estableció un código de vestimenta, ya que sus invitados llevaban ropas oscuros, mientras que ella utilizó un vestido blanco y unos tacones del mismo color.

Georgina Rodríguez se defiende de las críticas

En diciembre de 2022, Georgina Rodríguez hizo un balance de todo lo que experimentó en el transcurso del año. La pareja de Cristiano Ronaldo tuvo muchos éxitos en lo laboral y en lo personal, pero también setimientos encontrados y una tristeza marcada por la pérdida de su hijo.

En entrevista con la revista Elle, la influenciadora se refirió a las críticas que recibe todos los días debido a su exposición mediática, los supuestos conflictos con su familia y su historia de amor con 'CR7'.

"Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía... Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira", respondió Rodríguez.

Georgina Rodríguez resaltó que recibe malos comentarios en las redes sociales, y que lamentablemente, la gran mayoría son de mujeres.

"Nos gusta gritar que somos abanderadas de la causa, pero si te metes en mi Instagram, el 95 por ciento de las críticas que recibo a cada paso que doy proceden de mujeres. En ocasiones exigimos derechos que nosotras mismas no respetamos. Me parece que nos queda mucho por hacer en este sentido", sentenció.



