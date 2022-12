Georgina Rodríguez Hernández es una modelo y empresaria argentina criada en España, que se dio a conocer como la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo en 2016. | Fuente: AFP

Georgina Rodríguez hizo un balance de todo lo que experimentó en el transcurso del 2022. La pareja de Cristiano Ronaldo cierra este año con muchos éxitos en lo laboral y en lo personal, pero también con setimientos encontrados y una tristeza marcada por la pérdida de su hijo.

El 18 de abril, ambos anunciaban el nacimiento de sus gemelos, desafortunadamente esa alegría quedó opacada por la muerte del pequeño Ángel, una herida difícil de cicatrizar, en palabras de la modelo argentina.

"Este año ha sido el más complicado de mi vida. El momento más feliz se convirtió a la vez en el más triste. Es algo que me acompañará de por vida y que no podremos olvidar", dijo Gerogina a la revista Elle.

La modelo y empresaria concedió la entrevista antes de viajar a Qatar para apoyar al delantero en el Mundial; sin embargo, su hija, de apenas siete meses, ingresó a un centro médico de Madrid por una infección respiratoria. Durante este tiempo, Rodríguez no se ha separado de ella hasta su recuperación.

Se defiende de las críticas

Georgina también se refirió a las críticas que recibe todos los días debido a su exposición mediática, los supuestos conflictos con su familia y su historia de amor con 'CR7'.

"Si hoy buscas mi nombre en Google resulta que estoy peleada con la familia de Cristiano, que tengo una hermana que me pide dinero y que ha pasado no sé qué con Rosalía... Mi vida es mucho más simple que todo esto: no me gustan los conflictos, nunca me peleo con nadie... pero lo peor es que toda esa información es mentira", respondió Rodríguez.

La argentina resaltó que recibe malos comentarios en las redes sociales, y que lamentablemente, la gran mayoría son de mujeres.

"Nos gusta gritar que somos abanderadas de la causa, pero si te metes en mi Instagram, el 95 por ciento de las críticas que recibo a cada paso que doy proceden de mujeres. En ocasiones exigimos derechos que nosotras mismas no respetamos. Me parece que nos queda mucho por hacer en este sentido", sentenció.



