Georgina Rodríguez alentando a su esposo, Cristiano Ronaldo | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

Georgina Rodríguez volvió a atacar. Tras la derrota de Portugal ante Marruecos, por cuartos de final de Mundial Qatar 2022, la novia de Cristiano Ronaldo salió al frente y, mediante un post en redes sociales, criticó nuevamente a Fernando Santos, entrenador de la selección lusa.

No es la primera vez que sucede. De hecho, tras la goleada a Suiza, por octavos de final de la Copa del Mundo, en la que CR7 jugó apenas 20 minutos, usó su cuenta de Instagram para da a conocer su malestar. "Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Ojalá que Dios y tu querido amigo Fernando (Santos) sigan de la mano y nos hagan vibrar una noche más", dijo en aquella ocasión.

Este sábado, tras despedirse de Qatar 2022, la madre de sus hijos volvió a emitir un duro cuestionamiento al técnico de Portugal, quien optó por no hacer arrancar a Cristiano Ronaldo. En su lugar, Gonçalo Ramos fue titular por segundo partido consecutivo.

"Hoy tu amigo y entrenador (Fernando Santos) decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes, el mismo que -al meterte al partido- vio cómo cambió todo, pero ya era tarde. No se debe de subestimar al mejor jugador del mundo, a tu arma más poderosa, y tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones y hoy no hemos perdido, hemos aprendido", sentenció Georgina Rodríguez en una historia de su Instagram.



Última historia del Instagram de Georgina Rodríguez | Fuente: @Georginagio

La suplencia de Cristiano Ronaldo

Después de ser cambiado al minuto 64 ante Corea del Sur, Cristiano Ronaldo hizo un mal gesto al salir del campo y, aunque explicó que no era para su técnico, Fernando Santos lo tomó como si así lo fuera y decidió mandarlo al banco. Así ocurrió en la goleada contra Suiza, en la que CR7 ingresó faltando 23 minutos, y ante Marruecos, partido en el que entró al segundo tiempo.

En medio de esos dos partidos de la selección de Portugal, el capitán se negó a entrenar con los suplentes y hasta se rumoreó de que quería dejar la concentración en Qatar e irse del Mundial. Sin embargo, ese último trascendido fue descartado por Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo reaccionando a las jugadas de la selección de Portugal | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo y su último Mundial

Con 37 años a cuestas, Cristiano Ronaldo ya no es el jovencito que irrumpió en el Sporting de Portugal, ni el campeón de Champions League con el Manchester United y Real Madrid. El 'Comandante' tiene casi 40 y eso pesa: sus recorridos ya no son los trancos largos por algunas de las bandas, ahora es un fútbol estacionario debajo de los tres palos y un salto alto para conectar después de algún balón parado.

En la fase de grupos de la Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo no llegó a completar los 90 minutos en ningún partido y aportó un gol de penal ante Ghana en el debut. No hubo más. Ni una asistencia ni otro penal. Ante eso, en el que sería su último Mundial, Fernando Santos tomó la decisión de sentarlo y poner a Gonçalo Ramos en su lugar, que en un solo juego se despachó con tres golazos.

Cristiano Ronaldo llorando tras ser eliminado por Marruecos | Fuente: AFP | Fotógrafo: NELSON ALMEIDA