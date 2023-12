Gérard Depardieu es acusado de violación por una periodista española

El actor francés Gérard Depardieu enfrenta una nueva acusación de violación por parte de la periodista y escritora española Ruth Baza, según anunció ella el martes. Baza, de 51 años, presentó la denuncia la semana pasada ante la policía española, alegando que la violación ocurrió presuntamente durante una entrevista con Depardieu el 12 de octubre de 1995, en París.

La periodista describió el incidente como una "invasión sin mi absoluto consentimiento, en ningún momento", según AFP. En ese momento, Baza tenía 23 años y Depardieu, 46. Los hechos, según Baza, tuvieron lugar en los locales de la antigua productora Roissy Films, donde quedó "absolutamente paralizada".

Esta denuncia sería la tercera en contra de Depardieu por violencia sexual desde 2018. Hasta el momento, la policía y la Fiscalía no han confirmado la presentación de la denuncia. "Cuando acabamos la entrevista, nos pusimos los dos en pie y, no sé cómo, de pronto me vuelve a abrazar. Empieza a besarme todo el rostro. Me besó en los labios y yo no podía moverme", explicó Baza.

Ruth Baza afirmó que había olvidado "completamente" lo sucedido hasta que leyó la investigación publicada en abril en la que salieron a la luz 13 nuevos testimonios en contra de Depardieu. Este artículo revivió en ella "pequeños fogonazos" de lo ocurrido, corroborados por notas personales de la época que dice haber encontrado.

En el marco legal español, el término "agresión sexual" abarca la violación según lo establecido en el código penal. A pesar de que Baza inicialmente describió la situación como "agresión sexual", posteriormente confirmó que la policía clasificó el incidente como una violación. Desde un punto de vista jurídico, la denuncia enfrenta escasas posibilidades de avanzar en Francia debido a la prescripción de los hechos. No obstante, Baza aspira a que su valentía pueda "ayudar a otras personas" a denunciar situaciones similares.

¿Qué otras denuncias tiene Gérard Depardieu?

Gérard Depardieu ya enfrenta cargos desde diciembre de 2020 por violaciones y agresiones sexuales a la actriz Charlotte Arnould, quien denunció dos violaciones en el domicilio parisino del actor en agosto de 2018, acusaciones que Depardieu niega.

Recientemente, un reportaje de France 2 que mostró comentarios misóginos del actor volvió a ponerlo bajo escrutinio, y la actriz Hélène Darras lo denunció en septiembre por una agresión sexual ocurrida en 2007, aunque los hechos estarían prescritos. Depardieu también niega esta acusación.

Retiran estatua de Gérard Depardieu

El Museo de Cera de París retiró la figura de Gérard Depardieu. Esta decisión fue motivada por las "reacciones negativas" de los visitantes, desencadenadas por la reciente difusión de un video que contenía comentarios sexistas por parte del actor francés, quien además enfrenta acusaciones formales de agresión sexual.

El Musée Grévin, que recibe alrededor de 800 mil visitantes al año y que exhibe la figura de cera de Depardieu desde 1981, explicó a AFP que la medida se tomó "ante las reacciones negativas de los visitantes [al pasar frente a la figura] y en nuestras redes sociales".