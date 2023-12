Gérard Depardieu enfrenta nueva acusación por presunta agresión sexual

Una nueva denuncia se suma a las acusaciones contra Gérard Depardieu, quien ya ha sido señalado públicamente en 2023 por una quincena de mujeres por comportamientos inapropiados. Ahora la actriz francesa Hélène Darras presentó cargos por agresión sexual en París el pasado septiembre, revelando detalles impactantes en una investigación periodística que será transmitida por un canal de televisión en Francia el jueves.

Los hechos denunciados, que no están todavía prescritos, se remontan al rodaje de la película Disco (2008), de Fabien Onteniente, donde Darras obtuvo un pequeño papel secundario. De acuerdo al testimonio de esta actriz, que será difundido por la estación pública France2, Depardieu olía a alcohol durante la filmación y la miraba "como si fuera un trozo de carne".

Darras asegura que le agarraba por la cintura para acercársela y le tocaba la cadera y las nalgas. Incluso indica que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó. Sin embargo, esto no impidió supuestamente al actor continuar con sus tocamientos entre toma y toma.

La actriz documentó los hechos en un diario. Asegura que, por miedo a represalias en su carrera, guardó silencio durante el rodaje, ya que Gérard Depardieu era el "rey en el plató". "Soy extra, aún no he terminado la escuela de arte dramático y quiero ser actriz. No quiero estar en la lista negra a los 26 años", confesó en el programa Complément d'Enquête.



Aunque no presentó la demanda hasta este año, Darras había dado su testimonio previamente para respaldar la querella de la actriz Charlotte Arnould en 2018. Aunque cerrada en 2019, la investigación se reabrió en 2020, resultando en la imputación de Depardieu.

¿Qué otras acusaciones hay contra Depardieu?

En 2023, alrededor de quince mujeres compartieron testimonios acusando al actor de comportamientos sexistas y sexuales en el ámbito laboral. Frente a las acusaciones, los abogados de Gérard Depardieu, protagonista de filmes como Cyrano de Bergerac (1990), niegan cualquier conducta delictiva.

A lo largo de este 2023, alrededor de una quincena de mujeres compartieron testimonios con medios de comunicación franceses, como Mediapart o France Info, acusando igualmente a Depardieu de comportamientos sexistas y sexuales en el contexto laboral, si bien no se habían presentado más denuncias.

Junto a las acusaciones de comportamientos sexuales indebidos, este actor de la saga "Astérix y Obélix" (1999-2012), que tiene actualmente 74 años, también fue noticia en los últimos años por sus controvertidas posturas políticas, incluida su adopción de la nacionalidad rusa en 2013 y elogios a la Rusia de Vladímir Putin. No obstante, se ha manifestado en contra de la invasión de Ucrania.