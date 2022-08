Piqué y Shakira anunciaron el pasado 4 de junio su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década | Fuente: AFP

Este miércoles la revista ¡Hola! publicó nuevas imágenes que confirman el nuevo romance de Gerard Piqué, dos meses después de hacer pública su separación con Shakira. El futbolista catalán ya no esconde su amor por la joven Clara Chía Martí, pues ambos fueron vistos en la boda de uno de sus mejores amigos.

De acuerdo a la publicación, la ceremonia se realizó en un lugar exclusivo de Costa Brava, en España; ambos "llegaron a la reunión tomados de la mano y dedicándose sonrisas". Ella lució un vestido a rayas y tacones transparentes, mientras que el deportista vistió un esmoquin tradicional en color negro.

Días antes, la pareja fue captada en actitud romántica en un concierto que el cantante español Dani Martín ofreció en Gerona. Tanto Piqué como Chía bailaban y coreaban algunas canciones, incluso compartían muestras de afecto bajo la mirada de los padres y el hermano del futbolista, que también disfrutaban del show.





¿Qué se sabe de Clara Chía Martí?

Hace unas semanas, el medio británico The Sun había revelado la identidad de la nueva pareja del defensa español. Clara Chía Martí, de 23 años, es una estudiante española de relaciones públicas, que actualmente trabaja en Kosmos Global Holding, productora de Gerard Piqué.

De acuerdo al medio, ella trabajaba como mesera en un local nocturno de Barcelona, pero al poco tiempo de entablar amistad con Piqué, este le consiguió un puesto de trabajo en su empresa.

"Gerard y Clara se han estado viendo durante meses. Ella es una estudiante que también trabaja para él en su oficina, organizando eventos. Se han mantenido en silencio sobre su relación, pero todos los que los rodean saben lo que está sucediendo", señaló una fuente al diario.

Pique con su nueva novia Clara Chia Marti pic.twitter.com/14FndCmB3V — 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐚𝐥 (@curialfcb) August 20, 2022

Shakira abocada de sus hijos

Por otro lado, la agencia Europa Press asegura que Shakira sigue con su rutina diaria y dedicada al cuidado de sus hijos. La artista se dejó ver este miércoles en varias ocasiones, sonriendo, pero sin la intención de ofrecer declaraciones sobre su expareja.

Según imágenes difundidas por el citado medio, la cantante colombiana estuvo junto a hijos en un club deportivo donde aprovechó la mañana para jugar un partido de tenis con ellos. Minutos más tarde, Shakira regresó a su hogar sin opinar sobre las nuevas imágenes entre Piqué y Clara Chía.

Como se recuerda, la intérprete colombiana y el futbolista español anunciaron el pasado 4 de junio su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, comenzaron una relación sentimental en 2011 y tienen dos hijos, Milan y Sasha, nacidos en 2013 y 2015.

