Ben Stiller y Jamie Lee Curtis | Fuente: Captura/ TNT

El actor Ben Stiller, famoso por sus papeles protagónicos en cintas como "Zoolander" y "La increíble vida de Walter Mitty", presentó la categoría a Mejor Actriz de miniserie o película para televisión, cuando fue víctima de una cruel broma por parte de su compañera en el escenario, la también conocida Jamie Lee Curtis. Antes de mencionar a la ganadora de la categoría, Curtis le preguntó si estaba nominado, a lo que él respondió negativamente.

Sin embargo, resaltó que una de miniserie que dirige ("Escape at Dannemora") si estaba nominada en varias categorías. "¿Cuál es el trabajo de un director, Ben?", le preguntó Jamie Lee, a lo que Stiller respondió con seguridad: "Pues, le dice a los actores qué hacer". La respuesta de Curtis fue una sonora risa que contagio a los asistentes.

Minutos después, Patricia Arquette fue premiada como mejor actriz. Ella es protagonista de la serie dirigida por Ben Stiller, quien atinó a decir (luego del anuncio), "yo dirigí a Patricia".

La historia narra el escape de unos presos de una cárcel inspirada en hechos reales, que se preestrenó en el mercado de programas audiovisuales Mipcom en Cannes (sur de Francia). La serie, de ocho episodios, de CBS Studio International.

Es protagonizada por Patricia Arquette, Benicio del Toro o Paul Dano ("There will be blood"). En el guion participó Brett Johnson, que trabajó en la galardonada serie "Mad Men".

En los paisajes nevados del norte del estado de Nueva York, Tilly Mitchell, encargado de supervisar el taller de costura de una prisión, forjará una relación con dos detenidos y los ayudará a escapar.