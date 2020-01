Los actores estuvieron presentes en la alfombra roja de los Globos de Oro. | Fuente: AFP

Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron presentes en la alfombra roja de los Globos de Oro 2020, ya que ambos actores se encuentran nominados en la premiación. El actor está nominado por su rol en "Once Upon a Time... in Hollywood", y la actriz busca llevarse el galardón por su trabajo en la serie "The Morning Show".



Se recuerda que ambos actores estuvieron casados a inicios de los 2000, y anunciaron su separación cinco años después. La ex pareja no se vio ni matnuvo ningún contacto frente a las cámaras.

Brad Pitt llevaba un esmoquin clásico con una corbata de moño, mientras que Jennifer Aniston lució un elegante vestido de color negro.