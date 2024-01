Globos de Oro 2024: La fuerte amistad entre Selena Gómez y Taylor Swift acaparó la mirada de todos en la ceremonia

Las amigas fueron captadas en diferentes momentos juntas, riéndose y hasta abrazándose; algo que demuestra la fuerte amistad que ambas mantienen.

En una emotiva reunión en los Globos de Oro 2024, Selena Gómez y Taylor Swift, conocidas por su larga amistad desde 2008, se convirtieron en el centro de atención, recordando sus momentos amistosos en los MTV VMA de 2023. Ambas artistas, nominadas esta noche, compartieron breves encuentros dentro de la ceremonia, donde fueron captadas en filmaciones y fotografías mientras conversaban y se abrazaban.

A pesar de no tener un momento en la alfombra roja, la conexión entre Gómez y Swift resonó en el evento. Selena Gómez recibió una nominación a Mejor Actriz en Serie de TV, Musical o Comedia por su destacado trabajo en "Only Murders in the Building", mientras que Taylor Swift estuvo nominada a "Logro cinematográfico y de taquilla por su película de concierto de la gira 'Eras'".

La amistad entre Gómez y Swift ha sido un pilar constante a lo largo de los años, evidenciando su apoyo mutuo en momentos cruciales.

Aunque no publican todos los detalles de su amistad, las artistas han demostrado su respeto y cariño en cada etapa de sus vidas, algo que es digno de admirar por sus fans.