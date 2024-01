Globos de Oro 2024: ¿Por qué Selena Gómez no estuvo acompañada por Benny Blanco?

Algunos medios especulan en torno a la ausencia de Benny Blanco, quien fue confirmado como pareja de Selena Gómez hace poco menos de un mes.

En una sorpresiva ausencia en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024, Selena Gómez hizo su entrada en solitario, dejando a los fanáticos intrigados sobre la ausencia de su nuevo novio, Benny Blanco.

Aunque la pareja recientemente tuvo su primera cita pública en un juego de Los Angeles Lakers, parece que han optado por mantener un perfil más bajo en la gran noche de premiación.

Mientras la atención se centra en la nominación de Gómez como Mejor Actriz de Serie de TV, Musical o Comedia por "Only Murders in the Building", los seguidores esperan ver si Blanco hará acto de presencia más tarde en la ceremonia o en alguna fiesta posterior.

La decisión de Gómez y Blanco de no debutar oficialmente en la alfombra roja ha generado especulaciones, pero algunos sugieren que podría ser una estrategia para mantener la atención en la carrera de la actriz esta noche. Con Gómez en busca de su primer Globo de Oro, la pareja podría estar priorizando la celebración de los logros individuales antes de compartir su presencia en eventos públicos.

Selena Gomez enjoying the Golden Globe Awards with Florence Pugh, Jennifer Aniston, John Krasinski, and Martin Short (Francis Specker/CBS) pic.twitter.com/vUPrD239ot — Headline Planet (@headlineplanet) January 8, 2024

La relación entre Gómez y Blanco se hizo pública el mes pasado, y aunque la pareja ha estado saliendo en privado durante medio año, han mantenido una discreción significativa.

Fuentes cercanas revelaron que la dinámica entre ambos es sólida, con Gómez encontrando seguridad y felicidad en la relación, por lo que su ausencia en esta ceremonia no eleva las alarmas de una ruptura, sino de mucha madurez.