Globos de Oro 2024: La lamentable razón por la que Zendaya no asistió a la ceremonia

Muchos seguidores de Hollywood se preguntan cuál es la razón por la que la famosa actriz no estuvo presente en los Globos de Oro 2024.

La esperada alfombra roja de los Globos de Oro 2024 no contó con la presencia de Zendaya, quien decidió no asistir a la ceremonia de este año. La ausencia de la aclamada actriz sorprendió a sus seguidores, pero no a los críticos de Hollywood, ya que no tenía nominaciones para la edición actual.

El proyecto de Zendaya, "Challengers", originalmente programado para el 11 de agosto de 2023, se retrasó hasta el 26 de abril de 2024 debido a la huelga de SAG-AFTRA. La última vez que la actriz asistió a los Globos fue en 2016.

A pesar de su falta en la alfombra roja, Zendaya ha mantenido a sus fanáticos informados sobre sus proyectos. En una publicación de Instagram a principios de año, anunció que la promoción para "Challengers" comenzaría pronto, generando expectativas entre sus seguidores. Sin embargo, su ausencia en la ceremonia se ve eclipsada por la anticipación hacia su próximo trabajo y la fecha de lanzamiento de la película.

Zendaya, conocida por sus roles desafiantes, habló sobre su personaje Tashi en "Challengers" en una entrevista previa a la huelga de SAG-AFTRA. La actriz expresó que este papel representa un paso hacia una etapa más "adulta" en su carrera y reveló que el personaje de Tashi, una mujer fatal, la desafió y la hizo enfrentarse a sus propios miedos.

Aunque la actriz no estuvo presente en los Globos de Oro, su impacto en la industria y su enfoque audaz en los papeles desafiantes siguen resonando entre sus seguidores.