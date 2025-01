Demi Moore y Margaret Qualley recrean escena de 'La sustancia' en los Globos de Oro 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Demi Moore y Margaret Qualley protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Globos de Oro 2025 luego de recrear una escena de la película La sustancia (The substance) durante la entrega del premio a Mejor actor en una serie de drama’. La interacción entre ambas actrices generó las risas y los aplausos del público.

La escena comenzó cuando exesposa de Bruce Willis, en el papel de Elizabeth, dijo: "¡Qué haces aquí?", a lo que Qualley, como Sue, respondió: "¿A qué te refieres?". El intercambio continuó con otras frases del filme, como "Esta es mi semana" y "Tienes que respetar las reglas", para concluir con la recordada línea: "Somos una".

En La sustancia, Moore interpreta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que atraviesa una crisis de edad y que, tras perder su trabajo, toma una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.



Please welcome Demi Moore and Margaret Qualley to the stage! They are one, and they are here to present the #GoldenGlobes award for Best Television Male Actor – Drama Series 🏆 pic.twitter.com/IJkV7Gb9hA — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

Demi Moore gana su primer Globo de Oro

Demi Moore ganó su primer Globo de Oro en la categoría mejor actriz en una película de comedia o musical por su interpretación en el suspenso La sustancia.

"Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz, y me siento muy humilde y agradecida", dijo la intérprete en su discurso de agradecimiento.



Moore, superó a la española Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora), Zendaya (Challengers) y Amy Addams (Nightbitch).



Al recibir el galardon, la estadounidense, de 62 años, se acordó de aquello que una vez le dijo hace 30 años un productor, que la tildó de ser una "popcorn actress" (actriz de películas comerciales).

"Entendí que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener, que podía hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no podía ser reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo", agregó.



Demi Moore is taking home the award for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy for The Substance. Congrats! 🎉 #GoldenGlobes pic.twitter.com/cUXNNSmX7O — Golden Globes (@goldenglobes) January 6, 2025

¿Qué dice la crítica de La sustancia?

1. Tim Roberth, de The Telegraph

"Fargeat hace varios homenajes imperdibles, en particular a Vértigo y El resplandor. Sin embargo, es la elección de Moore y su disposición para desnudarse a los 61 años (tanto emocional como físicamente) lo que le da a The Substance una conexión sorprendente con sus temas. En 30 años no había sido dueña de una película con semejante seguridad. Verla enfrentarse a Demi Moore en el espejo, y hacerlo sin piedad, es extraordinario".

2. Owen Gleiberman, de Variety

"La actuación de Demi Moore es nada menos que intrépida. Interpreta, de una manera muy abstracta, una versión de sí misma (que en su día fue una estrella en el centro del universo y que ahora tiene la edad suficiente para que el Hollywood sexista la considere pasada de moda), y su actuación está cargada de ira, terror, desesperación y venganza".

3. Lovia Gyarkye, de The Hollywood Reporter

"En The Substance pasan muchas cosas y, aunque la ambición es admirable, no todo funciona. La trama, endeble, se tensa bajo el peso de su duración de 2 horas y 20 minutos; hay escenas, especialmente en la mitad de la película, que parecen repeticiones pesadas en lugar de reflejos inteligentes. Pero las sólidas actuaciones, especialmente de Moore y Quaid, ayudan a mantener el impulso hasta el final triunfalmente divertido de la película".

4. Peter Bradshaw, de The Guardian

"Es defectuosa y demasiado larga, pero hay una pieza de casting genial en Demi Moore, que se toma muy bien todo el asunto. Y como sátira confrontativa, me parece al menos tan buena, o mejor, que dos verdaderas ganadoras de la Palma de Oro: Titane de Julia Ducournau y Triangle of Sadness de Ruben Östlund. La película es ridícula y un poco redundante hacia el final, pero Moore saborea el horror posmoderno de su situación".

5. Patrice Whiterspoon, de Screenrant

"The Substance funciona tan bien por varias razones. Es una obra sumamente entretenida que, al mismo tiempo, utiliza los extremos para reflejar nuestros ridículos estándares de belleza. La mujer perfecta siempre ha sido una figura menuda con pechos respingones y una piel perfecta. Pero Fargeat está aquí para desmontar esa noción mostrando el monstruo que llevamos dentro y que, en realidad, mantiene esos estándares, que son imposibles de alcanzar. En resumen, la mujer perfecta no existe".

