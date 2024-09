"Demi Moore es intrépida y extraordinaria": esto dice la crítica de 'La sustancia'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La sustancia, película de Coralie Fargeat y laureado en Cannes, se ha convertido en una de las más aclamadas por el público. Protagonizado por Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid, la cinta dramática de terror corporal ha sido impactante para muchos ya que muestra los prejuicios en nosotros mismos.

Previo al estreno en cines este jueves 26 de septiembre, la prensa especializada escribió sus comentarios -positivos para los actores y un tanto negativos por el fin de la trama- y elogió la reflexión que muestra sobre la búsqueda de la perfección.

¿De qué trata La sustancia?

"La posibilidad de la eterna juventud está al alcance de la mano. Con un nuevo producto, denominado la sustancia, la vida de cualquier persona mejoraría sustancialmente. ¿Alguna vez has soñado una versión mejor de ti misma? Entonces, debes probar la sustancia. De esta forma, puedes generar otra versión de ti misma. Una versión mejorada: más joven, más bella, más perfecta. Solo tienes que compartir tu tiempo con esta nueva figura. Una semana para ti, otra semana para ella en un equilibrio perfecto de siete días. Parece fácil. Solo es necesario seguir las instrucciones. Claro que es inevitable pensar en las contraindicaciones. ¿Qué podría salir mal?"

¿Qué dice la crítica de La sustancia?

1. Tim Roberth, de The Telegraph

"Fargeat hace varios homenajes imperdibles, en particular a Vértigo y El resplandor. Sin embargo, es la elección de Moore y su disposición para desnudarse a los 61 años (tanto emocional como físicamente) lo que le da a The Substance una conexión sorprendente con sus temas. En 30 años no había sido dueña de una película con semejante seguridad. Verla enfrentarse a Demi Moore en el espejo, y hacerlo sin piedad, es extraordinario".

2. Owen Gleiberman, de Variety

"La actuación de Demi Moore es nada menos que intrépida. Interpreta, de una manera muy abstracta, una versión de sí misma (que en su día fue una estrella en el centro del universo y que ahora tiene la edad suficiente para que el Hollywood sexista la considere pasada de moda), y su actuación está cargada de ira, terror, desesperación y venganza".

3. Lovia Gyarkye, de The Hollywood Reporter

"En The Substance pasan muchas cosas y, aunque la ambición es admirable, no todo funciona. La trama, endeble, se tensa bajo el peso de su duración de 2 horas y 20 minutos; hay escenas, especialmente en la mitad de la película, que parecen repeticiones pesadas en lugar de reflejos inteligentes. Pero las sólidas actuaciones, especialmente de Moore y Quaid, ayudan a mantener el impulso hasta el final triunfalmente divertido de la película".

4. Peter Bradshaw, de The Guardian

"Es defectuosa y demasiado larga, pero hay una pieza de casting genial en Demi Moore, que se toma muy bien todo el asunto. Y como sátira confrontativa, me parece al menos tan buena, o mejor, que dos verdaderas ganadoras de la Palma de Oro: Titane de Julia Ducournau y Triangle of Sadness de Ruben Östlund. La película es ridícula y un poco redundante hacia el final, pero Moore saborea el horror posmoderno de su situación".

5. Patrice Whiterspoon, de Screenrant

"The Substance funciona tan bien por varias razones. Es una obra sumamente entretenida que, al mismo tiempo, utiliza los extremos para reflejar nuestros ridículos estándares de belleza. La mujer perfecta siempre ha sido una figura menuda con pechos respingones y una piel perfecta. Pero Fargeat está aquí para desmontar esa noción mostrando el monstruo que llevamos dentro y que, en realidad, mantiene esos estándares, que son imposibles de alcanzar. En resumen, la mujer perfecta no existe".

