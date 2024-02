El rapero Killer Mike fue detenido después de ganar tres premios Grammy

El rapero y compositor estadounidense de 48 años fue arrestado por un cargo menor que no está relacionado con los Grammy, según The Hollywood Reporter.

Un momento insólito se vivió en los Grammy 2024. Uno de los grandes ganadores de la gala fue el rapero Killer Mike quien se llevó tres premios: Mejor actuación de rap por 'SCIENTISTS & ENGINEERS', con André 3000, Future y Eryn Allen Kane; otro al Mejor álbum de rap por 'MICHAEL' y con un tercero a la mejor canción de rap también por 'SCIENTISTS & ENGINEERS'.

Sin embargo, su felicidad se vio opacada luego de fuera detenido por la policía justo después de haber ganado estos gramófonos. De acuerdo con el video difundido por el periodista Chris Gardner, del medio especializado The Hollywood Reporter, muestra cómo varios policías sacan del recinto al intérprete con las manos esposadas en la espalda

Según el portal, Killer Mike fue arrestado por un cargo menor que no está relacionado con los Grammy. "Liberen a Mike", gritaron algunos presentes al verle pasar. El rapero y compositor estadounidense, de 48 años y nacido en Atlanta (Georgia), ganó su primer Grammy en 2003 a la mejor actuación de rap por The Whole World, su colaboración con OutKast.

Al agradecer sus premios este domingo subrayó precisamente que el rap no tiene edad: "Me importa un bledo si tienes 78 y rapeas sobre cuántas mujeres tienes en la residencia. Asegúrate de mantener el hip-hop vivo".

El rapero Killer Mike ha sido arrestado en la ceremonia de los Grammys, después de ganar tres premios. pic.twitter.com/iYmxFE3V7C — Indie 505 (@Indie5051) February 5, 2024

Sobre Killer Mike

Killer Mike debutó apareciendo en el tema "Snappin' and Trappin'" del Stankonia de Outkast, en el año 2000, y también colabora en "The Whole World", single del álbum de grandes éxitos de Outkast llamado Big Boi and Dre Present...OutKast.

Mike grabó su álbum de debut, Monster, en 2003. El single principal fue "Akshon (Yeah!)", con Outkast, que fue incluido en la banda sonora el videojuego Madden NFL 2004 de EA Sports. Mike realizó un remix del "Akshon (Yeah!)" para dicho juego. Tras la grabación de su propio material, apareció en "Flip Flop Rock" y "Bust" del Speakerboxxx/The Love Below de Outkast, y en "Down South" del mixtape de Ol' Dirty Bastard, Osirus. Su segundo álbum Ghetto Extraordinary fue retrasado en varias ocasiones debido a discusiones entre Big Boi y Sony Records.

En el 2008 publica "I Pledge Allegiance to the Grind II", "Underground Atlanta" (2009) y PL3DGE (2011).

